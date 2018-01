Frykter økning i studenter som sliter

I 2014 viste Studentenes helse-og trivselsundersøkelse at én av fem studenter slet med alvorlige psykiske symptomplager. Nå forventes det at tallene øker.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse for 2018 vil i løpet av februar bli sendt ut til studenter landet over. Leder Kari Jussie Lønning for styringsgruppen til Shot, er bekymret for at man vil se en ny økning etter undersøkelsen.

– Jeg håper ikke vi får det, men jeg er bekymret for at vi vil gjøre de funnene at det er en stadig økning.

Heller ikke leder Thomas Krogstad Eriksen for Velferdstinget er særlig optimistisk

– Personlig tror jeg at man kommer til å se et enda mer negativt bilde enn sist. Problemet er større enn hva man antar. Det blir likevel spennende å se om tiltakene som har vært gjort, har noe å si på 2018-undersøkelsen.

Shot ▪ Studentenes helse- og trivselsundersøkelse.



▪ Undersøkelsen blir gjennomført hvert fjerde år, sist gang i 2014.



▪ I 2014 rapporterte kvinnelige studenter mest om dårlig selvtillit og eksamensangst, mens mannlige studenter i større grad rapporterte om ensomhet.



▪ 160 000 studenter får tilsendt undersøkelsen.



▪ Blir sendt ut på mail 6. februar 2018.



Eriksen er veldig fornøyd med at det er blitt et fokusområde som politikere på nasjonalt nivå begynner å ta tak i.

– Akkurat nå er det aller viktigste at så mange studenter som mulig svarer på undersøkelsen som kommer ut nå 6.februar. Jo flere som svarer, jo bedre tall kan vi få, sier han.

Studenter sliter mer

Undersøkelsen fra 2014 viste at studenter skårer langt høyere enn ikke-studenter på samme alder på alvorlige psykiske symptomplager.

– Forekomsten i samme aldersgruppe forøvrig er ti prosent, mens forekomsten blant studenter er nær 20 prosent, så det er dobbelt så høyt, sier Lønning.

Da undersøkelsen ble gjennomført i 2014 så man en økning av psykiske plager på ni prosent blant kvinnelige studenter, og en økning på tre prosent blant mannlige studenter. Lønning poengterer at det kan være mange grunner til at studenter kom dårligere ut i 2014.

– Det kan være flere faktorer. Det ene kan være at vi vet at psykiske symptomplager er blitt litt lettere å snakke om. I tillegg ser man en stadig økende bruk av sosiale medier. Sosiale medier er en fantastisk plattform, men man må vite at det ikke er noe man kan sammenligne livet sitt med. Her har både ungdom og foreldre en jobb å gjøre, sier Lønning.

Viktig undersøkelse

SHoT- undersøkelsen blir svært viktig for å etablere nye tiltak fremover.

– Den er helt avgjørende for det arbeidet som både riks- og studentpolitikere skal gjøre for å treffe de rette tiltakene og beslutningene for satsing. Det er også viktig for studentsamskipnadene for å spisse velferdstilbudet, sier Lønning.

Etter sist undersøkelse i 2014 ble flere tiltak igangsatt.

– Man har blant annet satt i gang kurs for å sette fokus på ensomhet, samtidig har det blitt brukt mye ressurser på både helsesøster og psykolog. Det har handlet om å ta tak i problemet før det blir for stort, sier Eriksen.