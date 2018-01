Et dikt og en hyllest til Trondheim som by generelt og som studieby spesielt.

Dette er et dikt innsendt til Under Dusken og er signert fire femteårsstudenter ved NTNU. De har skrevet et vers hver og ønsker å takke for seg før studietiden er over og hovedstaden kaller.

Nu banker

Ferien er over

Snøen laver ned

Trondheim kaller

Med skolestart og nyttårsønsker

...

Domen og Torget

Skinner i det fjerne

Et nytt semester lumrer der fremme

Når Flybussen stopper ved mitt stopp

...

Det røde runde

Hjertet mitt

Banker for huset

Der alle er velkomne

...

Alle er velkomne

Til O Trondheim By

Når julen er over

Og skolen akk igjen starter

...

Et bygg en by et hjem

Studielivet går greit

For å si det mildt

I studieby nummer én

En by jeg evig kaller hjem

