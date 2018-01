Strykprosent i Trondheim lavest i landet

Nesten én av fem sykepleierstudenter på landsbasis strøk på nasjonal eksamen. I Trondheim er derimot situasjonen en annen.

Nesten 22 prosent av kandidatene strøk på den nasjonale deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi for sykepleierstudenter i fjor, melder trd.by. Sykepleierutdanningen i Trondheim har derimot den laveste strykprosenten på landsbasis, på kun syv prosent.

– Trondheim har også landets beste gjennomsnittsresultat, sier leder Kari Værnes Fiske i Norsk Sykepleierforbund Sør-Trøndelag.

Mens karaktersnittet på landsbasis er 2,3, har Trondheimstudentene er snitt på 3,4. Også andelen som fikk karakter A er vesentlig høyere i Trondheim, der hele 21 prosent av studentene gjorde seg fortjent til toppkarakteren mot 6,4 prosent av studentene på landsbasis.

Godt kvalifiserte studenter

Fiske trekker fram det høye opptakskravet i Trondheim som svært viktig for det gode resultatet.

– I Trondheim har det vært generelt vært høye søkertall, noe som har ført til et høyt snitt for å komme inn på studiet.

Ifølge Fiske kan dette dermed tyde på at karakterkrav i norsk og matematikk, en sak sykepleierforbundet Sør-Trønderlag lenge har kjempet for, kan ha noe for seg. Et slikt karakterkrav skal innføres på landsbasis, men vil ikke gjelde fra før høsten 2019.

Nestleder Ingeborg Olaug Kamsvåg, for undervisning ved institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU, er enig i at den dyktige studentmassen i Trondheim har mye av æren for det gode resultatet.

– Jeg vil imidlertid også trekke fram at NTNU tilbyr forkurs i naturvitenskap for studentene i oppstartsuken, samt at det virker som om varierte læringsformer med forelesninger i kombinasjon med seminarer og workshop fungerer bra i Trondheim.

Stolt av å være best i landet

De nasjonale deleksamenene blir arrangert av Nokut og Nasjonalt Profesjonsråd for utdanning og forskning innen sykepleie. Målet er å gi myndighetene nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå, samt å muliggjøre sammenligning av fagmiljøene over tid og på tvers av de ulike utdanningsinstitusjonene. Alle landets 34 høyskoler og universiteter som tilbyr sykepleierutdanningen har deltatt i prosjektet. Det vil si at over 4 800 studenter tok eksamen i 2017.

Kamsvåg sier det knyttes stor stolthet til at Trondheims-studentene gjør det best i landet. – Resultatet lover godt også for de som skal ta dem imot som ferdige sykepleiere.

Fiske vektlegger at det er mangel på sykepleiere på arbeidsmarkedet, et problem som ikke ser ut til å bedre seg i framtiden.

– Derfor er det desto viktigere at de som studerer gjennomfører graden, og faktisk ender opp som sykepleiere etter endt utdanning.