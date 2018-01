Ni undervisere har fått status som meritterte

For første gang gir NTNU ansatte muligheten til å få status som meritterte i undervisningssammenheng.

Ni ansatte ved NTNU kunne torsdag smile over å få status som meritterte undervisere. I alt var det 37 søkere. Det melder Universitetsavisa, som først omtalte saken.

En av de utvalgte, som også var eneste kvinne, var førsteamanuensis Hilde Lea Lein ved Institutt for materialteknologi. Hun er strålende fornøyd med å kunne smykke seg med tittelen merittert underviser.

– Det er stort at NTNU nå har begynt med en slik praksis for merittering av undervisning, og utrolig artig at jeg har blitt valgt ut av sikkert mange søkere, sier hun til Universitetsavisa.

Dette er første gang NTNU deler ut denne tittelen, som også trolig vil innebære tilbud om to til tre lønnstrinn ekstra. I tillegg vil enheten der underviseren er tilsatt , få en engangsutbetaling på 30 000 kroner som skal brukes til videre utvikling av den meritterte.

Kriterier

Komitéen som har vurdert søknadene har bestått av fire faste medlemmer, og et femte medlem som har variert i forhold til hvem som har blitt vurdert. Sistnevnte har vært en representant fra samme fakultet som søkeren.

Kriteriene som er lagt til grunn for vurderingene er følgende:

«En merittert underviser har utviklet sitt arbeid kvalitativt over tid».

«En merittert underviser har en vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring».

«En merittert underviser er en engasjert og dyktig pedagogisk lærer».

Disse ble meritterte undervisere

Førsteamanuensis Henning Fjørtoft, Institutt for lærerutdanning

Førsteamanuensis Jan Frode Hatlen, Institutt for historiske studier

Førsteamanuensis Frank Alexander Kraemer, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Førsteamanuensis Hilde Lea Lein, Institutt for materialteknologi

Professor Lars Lundheim, Institutt for elektroniske systemer

Professor Eirik J. Irgens, Institutt for lærerutdanning

Professor Hans Georg Schaathun, Institutt for IKT og realfag

Professor Jan Kjetil Rød, Institutt for geografi

Professor Jonathan Wright, Institutt for biologi