Jonas Alaska er nok en gang innom Trondheim, en av hans favorittsteder å opptre, på sin Fear Is A Demon-turné. Den hengslete, dresskledde figuren trer inn på scenen alene og starter konserten på en klassisk og vakker måte med kun dysterheten og gitaren med seg. Han lover band og muntrere låter framover, men jeg synes egentlig han er finest når han står der litt alene og molefonken.

Det kan kanskje bli for mye av det gode, og publikum ble litt trøtte i lengden. Heldigvis er mange låter fra det nye albumet veldig fengende, og ikke har alle har dystre undertoner engang. De kjører blant annet «Back to School», en låt inspirert av en imaginær fransk versjon av Fucking Åmål. Jeg har alltid tenkt på Jonas Alaska som en vakker artist, men i går var han også veldig, veldig kul. Det er lenge siden jeg har hørt så mye applaus som følge av en munnspillsolo.

Det er en selvfølge at de gamle låtene fenger mest. «In The Backseat» slår selvsagt an, men han får også enorm respons for de nyere låtene. «Love You Right» går litt i gamle tråkk, og er uten tvil en av de fineste låtene denne kvelden. Han gir oss også et innblikk i Jonas før han ble Alaska, med en låt om da han fikk dødsangst fordi han trodde han hadde svineinfluensa.

Alaska har kjæresten Billie Van med i bandet. Hun er knallgod i seg selv, og det går heller ikke ubemerket hen at de har knallgod kjemi, noe som sprer masse humør i salen. Selv er han kjent for å legge sjela inn i tekstene, og i går kunne man føle seg heldig som fikk se ham legge like mye sjel inn i konserten. Da han sang ekstranummeret «If Only As a Ghost», var det ingen tørre øyne (hos meg i alle fall). Hele bandet avslutter det tre låter lange ekstranummeret med «I Don´t Wanna Die», en hyllest til livet. Liv var det virkelig i storsalen i går – kom tilbake snart Jonas, plis.

