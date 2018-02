– Metoo omhandler et fåtall i politikken

Da Bjørnar Moxnes besøkte Dragvoll tok vi en prat om hans politiske engasjement, livet på Stortinget og Metoo.

– For oss er kampen mot forskjells-Norge det viktigste. Å ha et arbeidsliv med ryddige forhold og fagforeninger. Sosial dumping er blant temaene på Trondheimskonferansen som er viktige for Rødt.

Moxnes kom til Trondheim for å delta på den LO-arrangerte Trondheimskonferansen. Da han først var her, stakk han innom Dragvoll for å delta på Rød lunsj med studentene.

– Trondheim er en fin by å være i! Mange hyggelige kaféer å besøke. Man merker også at studentene setter mer preg på Trondheim enn Oslo.

Hvordan da? Er de mer engasjerte?

– Man merker at studentene har en større andel her. Oslo kan fort bli for stort. Studentene drukner litt i byen.

Så Oslo har altså noe å lære av Trondheim?

– Ja, det å skape et levende studentsamfunn har Oslo mye å lære av. Å ha et hus som Samfundet, der man kan ha debatter, arrangementer og sånt. Som blir brukt og er plassert på et smart og tilgjengelig sted.

Bjørnar Moxnes ▪ 36 år



▪ Fra Oslo



▪ Stortingsrepresentant og partileder i Rødt



▪ Har Master i sosiologi fra UiO



Ble politisk engasjert på videregående

Moxnes, som ble valgt inn på Stortinget sist valg, forteller at han tidlig i ungdomsårene ikke var så engasjert i politikken. Det var da han begynte på Oslo katedralskole (Katta) den politiske engasjementet virkelig begynte.

– Jeg var med på å starte KRF, altså Katta Radikale Forening. Vi arrangerte debatter og det var mye som skjedde. Jeg ble også dratt med på Natur og Ungdom-markeringer. Det var en politisk oppvåkning.

Det var en gradvis prosess, forteller han, mens han mimrer over elevstreiken for gratis lærebøker de vant gjennom med ved skolene i Oslo.

– Man opplever at man får til ting og lærer masse. Man får venner for livet gjennom politikken. Da blir man mer og mer oppslukt etter hvert.

Da han vokste opp på Nordstad var det et aktivt nynazistisk miljø i Oslo. Dette hadde også en påvirkning på samfunnsengasjementet til Moxnes.

Foto: Mari Haugan Moxnes og Rødt stilte et forslag for forebygge seksuell trakassering før jul som skal opp til behandling på Stortinget snart.

– Det nynazistiske miljøet var ganske farlig. Etter drapet på Benjamin Hermansen forstod jeg da at det finnes farlige politiske krefter som man må bekjempe sammen.

Men har du fått noe fra foreldrene dine?

– De har alltid vært engasjerte. Faren min i fagforeningsarbeid, og moren min i kvinnesakskampen og likestilling. Så jeg har det hjemme ifra.

Hvorfor ble det Rød ungdom, og ikke SU eller AUF?

– AUF er liksom ungdomspartiet til statsmakten. Det var ikke så veldig spennende synes jeg da. Det var Rød ungdom som for meg tok tak i de viktigste tingene.

Fun facts ▪ Jeg har en fortid som deltaker på ”Hyperstate” raveparty på 90-tallet i Oslo. Var der et par år.



▪ Når jeg skal skeie ut tar jeg en Cortado. Det er en vane jeg har fra studietiden. Kaffe var så dyrt, så da var det Cortado jeg drakk for å skeie ut.



▪ Da jeg flytta fra partikontoret til stortinget fikk jeg alt flyttelasset på en El-lastesykkel.



Merkbar forskjell mellom Bystyret og Stortinget

Moxnes forteller om overgangen fra Bystyret i Oslo til å være en representant fra Rødt inne på Stortinget.

– Det er en helt annen arena. Det at man sier noe fra Stortingets talerstol har en helt annen kraft.

Hvordan da?

– Man merker det at man sier når ut i hele landet. Folk følger med på Stortinget på en annen måte. Det å snakke om utenrikspolitikk, statsbudsjettet og det å løfte fram politikken vår har en helt annen gjennomslag. Det er en større arena, fordi Stortinget er viktig for folket. Det som skjer der inne er folk opptatt av. Mye mer enn et bystyre.

Hvis du skal få fram noen av de største forskjellene?

– I Oslo er vi en del av det styrende flertallet. Der har vi har en hånd på rattet. I Stortinget kommer de store spørsmålene til behandling. Det er utenrikspolitikk, det er sikkerhetspolitikk, statsbudsjettet. Det er noen dimensjoner opp fra Bystyret. Det er større konsekvenser enn kommunal politikk.

Han tror Rødt fortsatt vil være i Stortinget etter neste valg. Målet er å nå sperregrensa på fire prosent og få inn sju til åtte representanter på Stortinget for å få mer gjennomslag for politikken.

Hvor store må dere hvis dere ønsker å gå inn i regjering?

– Det må være nok til å dra politikken til vår retning, på avgjørende områder for oss. Får vi ikke det, er det best å stå utenfor også påvirke fra utsiden. Vi må være solid være over sperregrensa.

Hva er din drømmeregjering? Hvilken partier sitter der?

– Det består av Rødt, gitt at vi blir store nok. Er vi for små ender det bare med at vi kommer til å sluker kameler hver eneste dag. De mest nærliggende å samarbeide er jo SV og Ap tenker jeg. Kanskje Sp og MdG hvis de vil.

Som sin største seier trekker han fram det første forslaget han stilte i Stortinget i forbindelse med trontaledebatten.

– Vi foreslo at vi skulle bruke 2019 på å markere 100 års stemmerett for alle. Det var først da alle som gikk på trygd fikk stemmerett. Og det var et forslag vi fikk med alle partiene på. Ellers har vi stemt imot veldig mange borgerlige forslag.

Foto: Mari Haugan Moxnes møtte studentene på Dragvoll for en Rød lunsj.

Metoo omhandler bare et fåtall i politikken

Det har vært mye om Metoo i media, det virker nesten som at det er utrygt å være ung i politikken. Er det trygt?

– De fleste oppfører seg skikkelig. Så alt i alt er det trygt, spennende og lærerik å være med i ungdomspartiene. Metoo fører til endring i alle partier. Man får en helt annen bevissthet rundt det nå. Vi forsøker å ta grep for at det skal bli diskutert ut i landet.

Hvordan da?

– Vi har oppfordret alle lag til å ta opp retningslinjene og diskutere dem, så de er forberedt. Hvordan man skal håndtere ulike varsler. Hvordan man skal gjennomføre seminarer, helgesamlinger som er trygt for alle. Vi har ingen alkoholservering, men vi har samlinger der vi har unge og eldre samla på samme sted i en helg. Da er det viktig at man diskuterer respekt med grenser. Hva som er greit og ikke.

De som opplever noe, har de et tilbud å gå til?

– Ja, det er en av våre rutiner. De skal varsle til partisekretæren, Benedikte Hansen.