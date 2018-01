– Samfundet og Dødens dal er i en klasse for seg

Samfundet og Dødens dal gikk av med seieren for beste konsertsted under årets Ut-awards.

Tirsdag 30. januar ble Studentersamfundet og Dødens dal kåret til årets konsertsted for 2017 under Ut-awards, og slo dermed blant annet Byscenen og Moskus. Vinneren ble kåret gjennom folkestemmer via Adressas hjemmesider.

UKEsjef Martin Næss var ikke veldig overrasket over prisen.

– Det var litt forventet. Storsalen og Dødens Dal har levert et veldig godt konsertprogram i 2017 og skapt mange gode opplevelser.

Han mener at Samfundet og Dødens dal står i en klasse for seg blant de nominerte.

– Jeg tror studentene og andre målgrupper er trofaste til Storsalen og Dødens Dal som sine konsertsteder i byen, og dermed har stemt fram vinneren.

– Viser at publikum setter pris på jobben vi gjør

Seieren kom litt mer overraskende på bookingansvarlige for Storsalen, Maria Rasmussen (Klubbstyret) og Eirik Angård (Lørdagskomiteen).

– Det var på ingen måte forventet, det er utrolig stas å bare bli nominert. Det viser at vi blir verdsatt på lik linje med de andre konsertstedene selv om vi er et studenthus og en studentfestival. Det er klart det er utrolig gøy å bli stemt frem som vinner det viser også at publikum setter pris på den jobben vi gjør.

I 2017, både under UKA og ellers, hadde de lyst til å løfte opp artister som ikke hadde spilt på en så stor scene før.

– Her kan vi trekke frem særlig Kjartan Lauritzen under UKA, Sigrid som folk knapt hadde hørt om når vi la bud på henne til Storsalen og ikke minst Cashmere Cat som vi har ønsket oss i over to år, sier Rasmussen, som i tillegg skryter av jobben bookingansvarlige for Dødens dal la ned.

De er begge enige med Næss om at Samfundet og Dødens dal er i en særposisjon.

– Vi er et studenthus basert på frivillighet. Det gjør at vi har mindre utgifter enn andre, men også et veldig stort publikum å nå ut til. I tillegg er det gøy å se at vi når ut til resten av byen med artister som ikke nødvendigvis kun appelerer til studenter.

– Viktig for hele Trøndelag

I anledning UKEsjef-valget i 2016 ville kandidat Ingeborg Stavdal vurdere å droppe dødens Dal som konsertsted under UKA -17 om hun ble valgt. Næss mener seieren i Ut-awards vitner om at Dødens dal fortsatt er relevant som musikkscene.

– Dødens dal står for en stor andel av UKAs besøkende, og mange studenter knytter forventninger til at Dødens dal blir reist på nytt igjen om to år.

Les også: – Ikke lett å være rebell i bodegakjelleren din

Næss poengterer at Dødens dal henter både store norske artister og store og lovende internasjonale artister, og er viktig for byen og fylket.

– Denne prisen viser at Dødens dal ikke bare er viktig for studentene, men for hele Trøndelag.