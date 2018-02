Trondheim Calling: Jon Olav

Presser politikken inn med teskje, og får den til å smake nydelig.

Jeg trodde først Jon Olav var navnebroren Nilsens tiende rebranding, men da jeg så «Hei Erna»-videoen fant jeg fort ut av at nei, dette er noe helt for seg selv.

Rett på tiden torsdag kveld trer storsjarmøren inn på Byscenens hovedscene og drar igang sin siste singel, «Talentfabrikk». Sjarmen bærer tydelig over i live-format, og frontmannen stråler med sine vide blikk og brede glis. Til å være såpass ny i spillet imponerer publikumstekket kraftig.

Politiske tekster er det Jon Olav slo igjennom med, og de følger bra opp med en låt som involverer en parodi av Carl I. Hagen, for å skyve kritikken enda mer mot høyre. Tekstene til Jon Olav minner meg om en trettenåring som nettopp har blitt engasjert i Natur og Ungdom, og det at det er teskjemating syntes jeg kanskje egentlig er en god ting. Det treffer godt i det minste.

Så følger de opp med en kjærlighetslåt, som igjen går over i en låt jeg kan anta kalles noe i duren av «Luftslott». Her får gitarrekken vist seg godt frem, for ikke å snakke om trommisen: Det går så hardt for seg at i avslutningen faller han nesten av krakken.

Sistnevnte låt føles imidlertid litt malplassert, med en mer rolig tone og følelsesladet tekst, etter en solid stemningstopp som ikke helt følges opp. Til slutt reddes det inn med hitsingelen «Hei Erna», og jeg skjønner hvorfor Jon Olav er kledd som en fasjonabel råner i dag, for dette blåser opp vind i håret.

Jeg er så absolutt og fullstendig overbevist om at Jon Olav er klar for å fylle en mye større scene, og håper å se dem der i løpet av kort tid. Og faen, for en trommis.