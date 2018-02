Ny UKEsjef er valgt

Julian Mæhlen (23) ble i kveld valgt som ny sjef for UKA-19

Etter tre timer med utspørring ble Julian Mæhlen valgt som sjef for UKA-19 foran en nesten fullsatt Storsal på Samfundet. Han fikk 202 stemmer, noe som tilsvarer 57,1 prosent. Noe Julian ønsker som UKEsjef er å finne tilbake til sjarmen med UKA.

– Dette her blir dritfett. Vi skal lage den mest sjarmerende UKA noensinne, sa Mæhlen etter seieren.

Som leder beskriver han seg selv som optimistisk og positiv.

– Jeg vil være en personlig og autentisk leder.

For å inkludere de ensomme studentene mener han at UKA er en fin arena for personer til å møtes og til å vokse.

– Vi må huske på hvem som Samfundet trenger og hvem som trenger Samfundet.

Han oppfordrer også at man skal være åpen når man ansetter frivillige og ikke forhåndsdømme personer under intervjuet.

– Vi skal lete etter potensial

Mæhlen studerer Industriell økonomi ved NTNU. Han har tidligere hatt verv som formann i TSS.

De andre kandidatene var datateknologistudent Toralf Christian Frich (20) og lærerstudent Nora Elisabeth Seland (25).

