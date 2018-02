Trondheim Calling: Insomniac Bears

Vakker art-pop.

Insomniac bears inntok Trondheim Kunsthall på torsdag under Trondheim Calling for å spille sin debutkonsert. Salen var relativt full, og publikum nøt bandets energiske, men rolige art-pop. Etter mindre komplikasjoner med mixingen helt i starten, var det en fin konsertopplevelse.

Det at dette er Insomniac Bear sin debutkonsert betyr ikke at de ikke er scenevante. Besetningen består av Team Me-vokalist Marius Drogås Hagen, undergrunnsveteran Magnus Moriarty, Rumble in Rhodos-vokalist Thomas Bratlie Haugland og multiinstrumentalist Marius Ergo. Deres felles prosjekt handler om å formidle nordisk natur og livsstil, med paralleller til andre kunstformer.

Dette er art-pops sanne betydning. Insomniac Bears er eksperimentelle og har også tatt med flere ulike instrumenter på scenen, blant annet en fiolin. Det virker som publikum setter pris på den energiske fremtoningen til bandet, til tross for musikkens relativt lave tempo. De greier å skape en spesiell stemning i Kunsthallen, og lokalet passer forresten godt til denne typen musikk. I tillegg er det et rosa scenelys som gir publikum en døsig, rolig følelse, samtidig som rosa er en sterk og sprakende farge. Lyset står til musikken.

Insomniac Bears slipper EPen Hypercolor 16. februar. Jeg gleder meg til å høre med på låtene fra konserten.