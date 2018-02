Trondheim Calling: Are You Having Fun Yet

Gøy, selv med vikarvokalist.

Are You Having Fun Yet spilte på Fru Lundgren torsdag kveld under Trondheim Calling, og det til tross for at hovedvokalist ikke kunne møte. Der mange band ville valgt å avlyse konserten, valgte Are You Having Fun Yet å heller starte med en beklagelse og reddet seg inn med en god dose sjarm og fengende pop.

Ettersom bandets hovedvokalist og trommis, Ingvild Nærum, ikke var til stede, måtte gitarist og vokalist, Peter Hiley, ta over. Han starter med å synge ei låt, før han forklarte situasjonen for publikum. «Sorry hvis vi suger» sier han, og innrømmer at han ikke er sikker på om han kan alle tekstene. Deretter starter han på konsertens andre låt, og sjarmerer med dette publikum såpass mye at det virkelig ikke gjør noe at vokalen er litt sur.

Are You Having Fun Yet har tidligere fortalt om hvordan de jobbet i tre år for å finne ut hvordan de ville høres ut. Dette kan man høre, og bandet har en lett pop-stil som skaper god stemning live med refreng det er lett å synge med på. Det er helt klart god stemning blant publikum, som tramper i takt og oppmuntrer bandet.

Til tross for stressnivået bandet åpenbart følte på i forkant av, og kanskje under konserten, vises ikke dette under selve låtene, kun mellom låter når de beklager for situasjonen. Are You Having Fun Yet gjennomførte konserten med sjarm, og viste profesjonalitet ved å ta utfordringen. Mange band ville ansett en fraværende vokalist som god grunn til å avlyse en konsert, men Are You Having Fun Yet ville ikke skuffe alle de som hadde møtt opp. Og jeg antar at ingen i publikum angrer på oppmøtet, for dette er en konsert man vil huske.

Are You Having Fun Yet spiller også fredag kl. 20.45 på Moskus.