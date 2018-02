Trondheim Calling: Misty Coast

Drømmepop som lar deg gå i transe.

Misty Coast spilte i Trondheim for første gang på torsdag under Trondheim Calling. De fylte Fru Lundgreen, og skapte en nydelig stemning med sin drømmepop. Publikum kunne bare nyte musikken og trampe den rolige takten.

Duoen, som består av Linn Frøkedal og Richard Myklebust, kommer fra Bergen og har uttalt at både bandnavnet og musikken er inspirert av vestlandsklimaet. Publikum fikk høre indiepop med pedal og hard bass, melodiøse og vakre vers, og alt var helt perfekt samspilt. Samspillet mellom publikum og bandet var også fint. Enkelte stod som i transe og nøt musikken, mens andre ikke klarte la være å bevege seg til den rolige takten.

Det lille lokalet passet godt og lagde en intim stemning, som ble satt pris på. I tillegg framhevet det den harde bassen, som kunne føles på i veggene og gulvet. Live fikk man et mer rocka preg enn studioversjonene av låtene. Sammen med melodiene, som er relativt enkle, men fengende, ble det vanskelig å ikke la seg fascinere. Vokalen til Frøkedal må også nevnes å være med på å skape denne begeistringen. Den høres like tilslørt ut som resten av musikken, og gjør at man forstår hvorfor duoen valgte å hete akkurat Misty Coast.

Misty Coast var en utrolig fin opplevelse å se live. Bandet snakket minimalt mellom låtene, og det var bare så vidt at de introduserte seg selv. De var kommet kun for å spille musikk, og gjennomførte over all forventning.