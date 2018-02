Trondheim Calling: Jimmy Smash

Sensuell og svevende elektronika.

Fredrikstad-duoen Jimmy Smash spiller musikk med mål om å bryte opp i de kjente og kjære musikalske konvensjonene her i landet. Lydbildet deres er en blanding av det beste fra 80- og 90-talls R&B og dagens elektronika. Låtene spiller på kjærlighet, og duoen er ikke nødvendigvis redd for å ty til lyriske klisjeer og snu dem til sin fordel.

Dessverre for konsertopplevelsen blir det ikke stort å bevege seg til. Låtene holder seg med få unntak i ett tempo – et deilig og litt bakpå tempo, men kanskje ikke helt optimalt for energinivået. Når det er sagt, så er de veldig kule på scenen, og alle i rommet ser ut til å svaie fornøyd med festivalens første øl.

Styrken deres ligger i en behagelig tilstedeværelse. Lyngstads raspete og sjelfulle vokal fyller rommet, og refrengene fester seg lett på hjernen. Duoen har foreløpig skarve tre låter ute på Spotify, men de ferske låtene gir mersmak. Dette var en god start på Trondheim Calling – men med litt mer liv, og litt bedre lokaler, tror jeg framtidens konserter blir knallgode!