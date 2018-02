Trondheim Calling: Sam & Sky

Gøy, barnslig og skamløst.

Sam & Sky kaller seg «enda en føkkings elektropop-duo». Dette er for så vidt en god beskrivelse, men torsdagens konsert viser at de heldigvis har litt mer spennende saker å by på. Duoen opptrer på den lille scenen på Diskoteket, og glir rett inn blant diskolysene og varmen.

Les også anmeldelsen av Jimmy Smash på Trondheim Calling: Sensuell og svevende elektronika.

Lydbildet er en god blanding av gledeindusert pop og 90-talls elektronika, ispedd en god dose artig, bergensk lyrikk. Blant annet har duoens låt «Skammens diskotek» blitt kåret til fjorårets Pride-låt, som gjenspeiler seg i de dansbare og optimistiske rytmene. Vokalist Sky byr opp til dans hele konserten, men dessverre er det såpass folkefattig og såpass tidlig på kvelden at det ikke funker særlig godt.

Les også: Dette er art-pops sanne betydning, skriver vår anmelder om Insomniac Bears.

Det stopper ikke duoen fra å klinke til hele halvtimen de er på scenen. Det overrasker meg faktisk at de ikke er mer kjent. Det er stort sing-along-potensiale, med vibber som minner om både Robyn, Veronica Maggio, og litt bittelitt Razika. Jeg både lærte meg og fikk dilla på «Litt mer». Sam & Sky leverer en solid konsert jeg gjerne skulle vært vitne til en vanlig lørdagskeld på Diskoteket.