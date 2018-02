Trondheim Calling: Torsdag

Første dagen var en behagelig suksess.

Hver februar de siste åtte årene skjer det noe fantastisk for oss musikkinteresserte i Trondheim. Fra byens kjente og mer ukjente konsertscener hører vi lyden av Norges musikkfremtid; debut-konserter, up-and-coming artister og noen litt mer etablerte innenfor norsk musikkverden. Nå er festivalen endelig i gang, og her kan du lese om noen av gårsdagens konserter:

Fredrikstad-douen Jimmy Smash ga en behagelig, men kanskje litt for rolig start på kvelden.

Popstjernen i fra Ørsta, Jon Olav, sjarmerte publikummet på Byscenen med sine politiske tekster og gode publikumstekke.

Elektro-pop duoen Sam & Sky ga en god konsert på Diskoteket, men desverre var det litt for folketomt. Gruppa Insomniac Bears leverte en solid debut-konsert i Trondheim Kunsthall med sin fengende art-pop.

Spellemansnominerte Silja Sol overbeviste ikke helt vår anmelder om at albumet Ni Liv gjør seg like bra live.

Trioen Are You Having Fun Yet spillte en minneverdig konsert på Fru Lundgreens, til tross for at vokalist og trommeslager ikke kunne stille opp denne gangen.

Duoen Misty Coast ga vår anmelder en solid avslutning på kvelden.