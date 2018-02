Dette skjedde under UKEsjef valget

Beatboxing, akrobatikk og fremføring av egen powersang var noe av det kandidatene måtte gjennom. Det hele endte med at den nye UKEsjefen ble båret ut av et syngende Pirum.

I tre timer måtte kandidatene svare på spørsmål fra Storsalen. De som stilte som ny UKEsjef var Julian Mæhlen (23), Toralf Christian Frich (20) og Nora Elisabeth Seland (25). Kandidatene kom med mange innspill på hvordan de vil lede UKA-19.

Foto: foto.samfundet.no Mæhlen ble valgt som ny UKEsjef

Økende forventningspress til UKA

Mæhlen mente at UKA må ta tilbake den gamle sjarmen som en studentfestival. Han tok til ordet for det han mente mange har vært bekymret for; det stadig voksende forventningspresset til UKA om å gjøre det bedre. Han mente at forventingen til UKA som helproff festival kunne gå på bekostning av sjarmen.

– De kuleste pengene vi tjener er det som er hjemmesnekra, som revyen. Revyen er hjertet av UKA og er et eksempel på et produkt vi som frivillige skaper sammen. Det koster heller ikke så mye.

Den hyppige problemstillingen om utbrente UKEfunker ble også tatt opp flere ganger. Alle kandidatene ønsket å redusere dette blant annet med en forbedring av kommunikasjonsflyten. Ifølge kandidatene er det et hyppig problem med for mange mellommenn.

Les også: Her er UKEsjef-kandidatene

Enighet for å finne et alternativ til Cahsless

Cashless var et av temaene som ble tatt opp av alle kandidatene. Mæhlen spøket med at tjenesten var «den store rotta» i UKA.

– Jeg har et kort fra Berget, et fra Ås. Tilsammen er det fire stykker fra fire ulike steder. Det er rundt to hundre kroner på hver av de. Jeg har ikke lyst til å bruke Cashless på UKA-19, konstaterer han.

Han kunne likevel ikke love et nytt system. Men han påpekte likevel at det finnes mange ressurser på Samfundet som kan utvikle sitt eget system. Ellers så kan man ta i bruk RFID-chipen som finnes på de fleste bankkort.

– Da kan man bare smekke kortet på et automat, det er så mye deiligere det enn å bruke Cashless. Om den teknologien er vanlig i 2019, skal vi gå for det under UKA.

På tema om Cashless var det elles en bred enighet mellom kandidatene.

Ville satse på en grønnere festival

Frich ville satse på en grønnere festival, der han ville ta små skritt for å finne løsninger som er til det beste for alle. Det andre Frich ville trekke fram, var at han ville møte de økonomiske forventningene til Finansstyret så nøyaktig som mulig.

– Slik kan mest mulig av pengene kan gå til de frivillige for å lage mest mulig fest!

Foto: foto.samfundet.no Frich mener med god økonomistyring kan man lage fest for de frivillige

– Alle skal få bidra og spille hverande gode. Man må få frihet til å utvikle seg i flokken, og det tror jeg starter med UKEsjefen.

Selv om det var Frich som snakket mest om miljøet var dette et hyppig tema hos alle kandidatene. Samarbeidet med Statoil ble nevnt som et potensielt problem, men det var ingen som ønsket å ta avstand fra partneren. Mæhlen var inne på kildesortering og måter å varme opp Dødens dal på.

– Kanskje vi kan brenne pellets i stedet for diesel i teltet, foreslo han.

Les også: Ny UKEsjef er valgt

Vil forbedre organisasjonsutviklingen

Selands fokusområde var organisasjonsutvikling. Etter hennes erfaring som Husansvarlig under UKA-17, så hun muligheter for å bedre prosessene både internt og eksternt. Hennes svar på spørsmålet om noe kunne vært gjort annerledes under forrige UKE, kom svaret raskt.

– Ja, hva er UKErød, spurte hun ironisk til latter fra salen.

Foto: foto.samfundet.no Seland mente man bør se på organisasjonsutviklingen til UKA

Rødfargen til UKA-17 kom i en utradisjonell variant sammenlignet med tidligere. For å toppe det hele ble gjenggenserne for UKA-17 trykket i feil farge.

– Antall arrangementer både på Huset og i Dødens dal ble pushet ganske hardt, det ble en belastning for folk. Dette er noe jeg vil ta tak i.

Ble bært ut av salen

Til slutt var det Mæhlen som gikk av med seieren. Han fikk 202 stemmer, noe som tilsvarer 57,1 prosent. Når seieren var sikret kom Pirum syngende inn i salen og tok med seg Mæhlen.

Dagen derpå svarer han at han er utrolig glad for vervet han nå skal begynne seg på.

– Jeg tror det var skjebnebestemt at jeg skulle jobbe med UKA-19. Framover skal jeg bli kjent med UKAs grunnmur som organisasjon og hvorfor UKA er en suksessformel. Også skal jeg ta opp et UKEstyre!