Trondheim Calling: Killer Kid Mozart

Herlig lite selvhøytidelig.

Killer Kid Mozart spilte på Fru Lundgreen lørdag under Trondheim Calling. Gutta i veldig tidlig tjueårene bærer fremdeles et fint preg av at bandet er et gutteromsprosjekt, og deres bidrag til å bevare indierocken settes pris på av publikum.

Alle bandmedlemmene ser ut som de storkoser seg på scenen, og er absolutt ikke redd for publikum. På et tidspunkt ber vokalist Halvar Bonden dem om å komme nærmere, og på et annet går han ut til dem for å spille. Et triks som overrasker publikum. Bonden forsøker også på å hoppe opp på ampen under siste låt, noe som ender i et fall på ryggen, og han går glipp av å synge et refreng. Dette tas med et smil av vokalisten selv, og publikum ler og koser seg. Det er herlig å se at gutta ikke tar seg selv så høytidelig!

Blant publikum er det tydelig noen lojale fans som kan tekster, og som danser til hver låt. Resten lar seg også overbevise av sjarmen og den kule indierocken. Det er noe ved showet som minner om en High School film, ment i beste forstand. Både imaget, musikken og den koselige praten mellom låtene bidrar til topp stemning i lokalet.

Selv om konserten er morsom og musikken fengende og kul, så tror jeg bandet har enda mer å gi. Dette er ikke ment som kritikk, men et håp om at de skal fortsette å vokse i lang tid framover. Jeg gleder meg til debutalbumet som skal komme i løpet av året en gang, og gleder meg også til å følge med på bandet senere. Om de ikke mister viljen til å lage show framfor å spille feilfritt live, så tror jeg at Killer Kid Mozart en dag vil utmerke seg som et av Norges kuleste liveband.