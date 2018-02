Trondheim Calling: Posterboys

Tar oss tilbake til 90-tallet

Posterboys spiller musikk som blander 70-tallsrytmer og 90-talls slackerrock. Det er litt som å høre musikken over rulleteksten til en amerikansk tenåringsfilm, hvor han rare får hun fine på slutten. Deres nye EP heter Pizza Time, så dere skjønner greia. Det er med andre ord lystig, morsomt og veldig fengende.

De klarer å holde et enormt energinivå gjennom hele konserten, og publikum presser seg så nært scenen at vokalist Anders Løland nesten meier noen ned i en av sine mange akrobatiske gitarsoloer. Hadde det ikke vært for at de stod på gulvet, skulle en tro de hadde stagedivet hele gjengen. Det er mange drops fra den nye EP-en, blant annet «When We Were Something», som helt klart er konsertens høydepunkt.

Pizza Time ble spilt inn analogt, «akkurat som The Beatles gjorde, og tekstene ble skrevet på skrivemaskin, så det er derfor de er litt dårlige,» spøker Løland. Det er en veldig deilig og forfriskende retro-følelse over bandet. De prater nesten bort hele siste låt, og ber publikum feste med dem videre på Diskoteket. Konserten avsluttes eksplosivt med «Hopeless Case».