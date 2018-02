Trondheim Calling: Brenn.

Trangt og gøy med Brenn. sine morsomme tekster og støyende gitar

På lørdag spilte Brenn. på Fru Lundgren under Trondheim Calling. De skapte liv med støyende gitar for et fullsatt lokale, og alle hadde det gøy, bandet inkludert.

Det er ikke vanskelig å skape god stemning med artige tekster og glad punk, men bandet gjør også det lille ekstra for å toppe det hele. Vokalisten har en henslengt holdning og er morsom mellom låtene. Han får med publikum på å banne i kor for å bygge opp til ei låt, og han er tydelig veldig takknemlig for publikummet sitt. Blant annet ber han dem om å være så snille og ikke gå, og gir alt han har for å gi dem et bra show. Publikum på sin side koser seg både med den gode musikken, og vokalistens tydelig spontane og morsomme kommentarer mellom låtene.

En annen ting som bidro til å skape liv var bandets dansing på scenen. Det var ikke tvil om at de koste seg, og scenen på Fru Lundgrens viste seg å være altfor liten da flere av medlemmene danset inn i hverandre. Stemningen var smittsom, og publikum danset med, til tross for hvor trangt det var. Det er nettopp det som skaper så god stemning, at det føles så trangt. Til tross for gitarriff, bass, og dans, får man en følelse av intimitet på denne konserten.

Etter ca. 20 minutt er showet over, dessverre. Brenn. var utrolig kult å både se og høre. Jeg gleder meg til dagen jeg kan se en full konsert med dem, for denne føltes altfor kort.