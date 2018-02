Studentens OL-håndbok

Ved første øyekast ser OL-programmet uoverkommelig ut, dersom en god natt søvn er viktig for deg. Likevel er det OL bare hvert fjerde år.

Åpningsseremonien på fredagen går av stabelen klokken 12. I det fyrverkeriet og de synkrone danseformasjonene er i gang for fullt, bør den første pilsneren være åpna. På kvelden er det nemlig OL-fest på Samfundet. Mariusgenseren og de raske shades’a bør ligge ferdig bretta og pussa. Du rekker en runde på dansegulvet før det er på tide å dra hjem.

Foto: Kenny Louie (Flickr) CC BY 2.0

Det er nemlig tid for at de fargeglade buksene til curling-gutta skal gjøre comeback. Heldigvis er det mulig å få et glimt av dette uansett døgnrytme, ettersom curling pryder tv-kanalene fra 01.00 om natta til 13.00 på formiddagen. Med en gjennomsnittsalder på 40 år, håper vi at gutta topper fjerdeplassen fra forrige OL. Er du tilfeldigvis en kvinne med en etterlengtet OL-drøm, så mangler Norge kun tre kvinner for å danne et lag til OL i Beijing 2022. Curling: Hele tiden

Foto: Håkon (Flickr) CC BY 2.0

Liker bare rosa

Apropos fargerikt utstyr: Navnebrødrene Johannes Thingnes Bø og Johannes Høsflot Klæbo liker bare ting hvis de er rosa. Kanskje det er dette som gjør de til to av de største medaljehåpene som Norge har? Om du står opp en time før de upopulære nattforelesningene klokken 8.15, rekker du akkurat å se vårt kjære langrennslag i aksjon. Om du er et B-menneske vil du nok finne tidspunktene til skiskyting hakket mer optimalt. Lunsjen kan nytes mens du ser på alle andre enn Bjørndalen på TV. Vi håper Eckhoff har kastet sjørøverlappen til sprinten lørdag 10.februar, da! Langrenn: frokosttid, skiskyting: lunsjtid

Hasj og luftige svev

X-games kunne aldri love at dopingreglementet ville bli overholdt da de skulle arrangere i Oslo. Nå er de tjallglade jibberne klare for å innta Pyeongchang, mens de blir fulgt av deg som liker å være oppe om natta, i tillegg til WADAs argusøyne. De kan glede deg med luftige svev med både ski og brett, baggy klær, og kanskje en hanekam-reprise à la Ståle Sandbech fra 2014. En annen stor norsk gren går også som regel på nattestid, dog uten cannabis før løpet. Knert en Red Bull og len deg tilbake når Aksel Lund Svindal og de andre alpinistene skal forsvare landets ære ned de koreanske bakkene. Når: Nattestid

Beleilig tidspunkt for alle

Hele Europas favorittgren, skihopping, er noe alle burde sette av tid til. Du kan enten ha det på lydløs i POL-forelesningen, eller beskue Andreas Stjernen og de andre godgutta mens du fortærer en deilig lunsj-baguette. Dersom tidspunktet mot formodning ikke skulle passe, men interessen er ekstremt stor, kan du jo vurdere å satse selv mot OL i Beijing i 2022. Japans evigunge Noriaki Kasai på 45 viser at alder er absolutt ikke noen hindring. Når: Som regel kl 13.30, noen ganger kl 13.50

Foto: U.S. Army (Flickr) CC BY 2.0

Kjelkekamp

Da den sveitsiske hotelleieren Caspar Badrutt fikk se noen eventyrlystne, engelske gjester låne sendebudkjelkene for å kjøre om kapp, så han sitt snitt til å gjøre mer ut av kappkjøringen. Akebanen han bygde på slutten av 1800-tallet blir fortsatt brukt i dag. Noe annet Badrutt ikke visste var at idrettene han skapte i bob, aking, og skeleton skulle vise seg å være Norges kanskje minst populære vinteridretter. Dette trenger du selvfølgelig ikke å bry deg noe om. Er fart, spenning, og trikot noe som ligger hjertet ditt nært, anbefaler vi intenst at du setter av tiden din til det som skal foregå i Olympic Sliding Centre. Når: Rundt lunsjtid i starten av lekene, men på nattestid nært slutten.

For deg som elsker eller hater en god trikot

Vi må ikke glemme Håvard Holmefjord Lorentzen og hans trikotbefengte skøytevenner som skal begi seg ut på den lynraske koreanske isen. Skøytetrikoter har som kjent en hette. En fryd for aerodynamikken, og ikke minst deg som verdsetter et ekstremt raskt ytre. I skøyter kan faktisk koreanerne selv hevde seg, og hva hadde vel vært deiligere enn å slå dem paddeflate på hjemmebane? Når: Alt fra 08.00 til 13.30

Foto: David Rosen (Flickr) CC BY 2.0

Kortbaneløp er skreddersydd for norsk døgnrytme. Om seertallet øker er derimot usikkert. Kanskje de olympiske lekene får en ny Steven Bradbury? Mannen som tok Australia sitt første, og høyst uventede, gull, da alle konkurrentene foran han datt i både semifinalen og finalen. Vi krysser fingrene for at det umulige kan bli mulig, og at Norges eneste medaljehåp, Einar Døving Agdestein, stikker av med et gull. Dette til tross for at han har ingen internasjonale medaljer i kortbane fra før. Mellomnavnet beskriver vel idretten nokså greit.

Hater du trikot, men elsker en god omgang juling på isen, anbefaler vi deg å prioritere ishockey, der Norge nok en gang stiller et halvdårlig mannskap som forhåpentligvis skal forbedre sisteplassen fra 2014. Kortbane: 11.00 - alltid, Ishockey: 04:10, 08:40, 13:10

Har du såpass mye mark i rumpa at du får lyst til å bli med selv? Den letteste veien til OL er gjennom kvinne-curling, eller å være nummer to og tre i bob-mannskapet.