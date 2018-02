Trondheim Calling: Lørdag

Festivalens siste dag ble avsluttet med noen skikkelige oppturer.

Tre dager, 115 konserter. Siste kvelden ga oss et par skikkelige oppturer. Det var en herlig stemning i Midtbyen, så vel som på Samfundet, da de siste konsertene gikk av stabelen. Her er våre anmeldelser av noen av Lørdagens konserter:

Hanne Mjøen leverte en god konsert på Knaus, og beviste at hun er en trøndersk pop-stjerne å regne med.

Brenn. leverte et forrykende show på lille Fru Lundgreens, en morsom og støyende konsert som løftet taket på den lille scenen.

Gruppa Posterboys dro publikummet på Diskoteket tilbake til 1990-tallet med sin sjarmerende retro-rock.

På Diskoteket fortsatte rockekvelden, og hardcore-punk bandet Wet Dreams avsluttet kvelden med å bevise at punken lever i beste velgående.

Nordnorske Ondt Blod dro i gang metall-kvelden på Byscenen med en konsert som overbeviste vår anmelder om at de er ett av Norges beste liveband.

Blood Command avsluttet festivalen på Byscenen, til tross mye potensiale mente vår anmelder at de holdt litt igjen.

I Storsalen spilte Linda Vidala, som ikke klarte å overbevise vår anmelder om at en meme-låt er nok til å skape en hel konsert.

Hit-maskinen Hkeem skulle stå for festivalens avslutning i Storsalen. Men han overbeviste heller ikke vår anmelder. Her ble potensialet i hittene sløst vekk med for mye rusk i mellom høydepunktene.