Trondheim Calling: Hkeem

Sløser vekk et godt potensiale med slapp produksjon og grunne tekster.

Trondheim Calling er snart ferdig, og Storsalen er klar for sin siste artist. Storsjarmøren fra Stovner er klar for å skru opp temperaturen for det tetteste publikummet det har vært i salen i kveld. Jeg er spent for å se hva hitmakeren har å levere.

Showet starter med den nyeste singelen, «Ghettoparasitt». Produksjonen er mer storslagent enn på tidligere låter, men bassen overdøver litt for mye av vokalen, og det drukner litt. Likevel fyller lyden Storsalen på en god måte. «Ekte» blir en publikumsappellering, og får engasjementet opp. Melodiene er gode, men teksten drukner igjen litt for mye i en repetitiv bass.

«Løvehjerter RMX» blir til en liten Stovner-repp, og jeg elsker en god Tommy Tee produksjon, men Hkeems tekstlinjer blir litt for taktløse mot midten. «Urettferdig» fremføres med et vers fra Hkeem og noe koring underveis, men det rider for mye på Unge Ferrari-playbacken. Det får i det minste til å fylle opp salen, og sceneshowet skaper god stemning.

«En Som Meg» klarer ikke følge opp på en god måte. Den simple tropiske produksjonen er elendig, og teksten er så grunn at det høres ut som en Snow Boys-låt med bedre grammatikk og uten flare. Publikummet er uansett med, men jeg synes dette bare er svakt. Jeg føler meg truffet av teksten, for her må jeg innrømme at jeg er en hater. Denne låta kan tas med til Bahamas og legges igjen der.

En fersk låt står for tur, og jeg synes det bare er mer av enkle, poppete beat og grunne tekster som drukner i bassen. Ser ikke helt poenget med å fremføre en ny låt når ingen kan høre noe annet enn bassen og noen ad-libs som klarer å finne rom mellom dundringen.

Avslutningen er megahiten «Fy Faen», og med seg på scenen får han flere av kveldens tidligere artister, blant annet Wonder The Boy og Gerald Ofori, til å synge med på refrenget. Begge de sistnevnte gjorde en bedre gig enn dette, og det blir nesten nedverdigende.

Dette showet var ikke annet enn skuffende. Hkeem har bevist at han kan finne solide beats, men det virker som han litt for ofte tar snarveien med slappe poppete supper. Når det er bra er det virkelig fett, men det er for mye rusk i mellom de få øyeblikkene hvor jeg blir fenget. Han har en bra vokal, men den utnyttes ikke til å lage annet enn generelle pop-låter.