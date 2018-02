Trondheim Calling: Wet Dreams

Om du ikke var her, så gikk du glipp av noe.

Wet Dreams spilte på Diskoteket på lørdag under Trondheim Calling, da plateselskapene Furuberget og Black Pop hadde label-kveld. Her beviste bandet at rocken lever i beste velgående, både i musikken og i ånden.

Konserten starter med at bandet må rope på trommisen for å få han opp på den bittelille scenen. Herifra er hele showet en fest og en feiring av rockemusikk og livet selv. Som vokalisten fastslår mellom to låter, “Jesus lever”.

Stilen til bandet føles ekte og uanstrengt. De prøver på ingen måte å være kule, de bare er det. De koser seg med spillingen, og har det gøy på scenen. Det blir gjort forsøk på spille gitar med tennene, og alle låtene spilles med maksimalt energinivå. Dette er ordentlig punk, noe vi trenger mer av dagens samfunn. Takk til Wet Dreams for det gode bidraget!

Stemningen er så god blant publikum, og lokalet er stappfullt. Folk danser, mosher og elsker Wet Dreams. Konserten føles som et koffeinkick, og man får en trang til å bevege seg. Det er faktisk umulig å unngå å danse, så trangt som det er. Om du gikk glipp av Wet Dreams, så må du få det med deg neste gang de kommer til Trondheim.