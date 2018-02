Kjør Superbowl

Om du skal se finalen hjemme i stua eller på pub med vennegjengen, er det uansett god grunn til å glede seg.

Superbowl, den årlige finalekampen i NFL, går av den stabelen natt til mandag og alt er rigget for nok et show av den storslagne typen. Store artister, mye action, og reklamer det stilles store forventninger til, er bare noe av det superbowl kan skilte med.

Årets finale er den 52. i rekken og finner sted i natt. Vinnerne av NFC og AFC, Philadelphia Eagles og New England Patriots, møtes til et klimaks innen amerikansk fotball. Årets Superbowl blir holdt på U. S. Bank Stadium, Minneapolis, Minnesota, og festen starter 00.30 norsk tid.

Musikk og stive reklamepriser

Med artister som Pink og Justin Timberlake til å synge nasjonalsangen og underholde i pausen halvveis i kampen, er det ingen tvil om at det er mer enn bare en vanlig finale som holdes. Selve reklamene som spilles under tv-sendingen får mye oppmerksomhet og omtales ofte i media rundt om i verden i etterkant. Noe som kanskje er en selvfølge med en prislapp på intet mindre enn ca 7,7 millioner amerikanske dollar, det vil si 60 millioner kroner, for 30 sekunder med reklame.

Det er også blitt en stor arena for å slippe trailere til nye filmer. Med trailere til filmer som Jurassic Park: Fallen Kingdom og Mission Impossible: Fallout bekreftet, og rykter om en trailer til en Star Wars spin-off, Solo, er det mye å se frem til for også den ikke-sportsinteresserte seeren.

Samles på Three Lions

Siden undertegnede selv ikke kan voldsomt mye om amerikansk fotball, tok jeg kontakt med noen av medlemmene i NTNUI amerikansk fotball og hørte med dem hva de forventer utfallet av årets kamp vil bli.

På spørsmål om de kommer til å se årets kamp er det liten tvil. Samtlige er sikre på at de skal se kampen, med unntak av Magnus Sogn, styreleder i NTNUI Amerikansk fotball.

– Ja det blir en kanskje fra meg. Jeg har forelesning fra 8-12 på mandag, derfor sier hjernen nei, men hjertet sier ja.

Flere fra laget, Nidaros Domers, nevner at de skal se kampen på puben Three Lions, og det blir ingen vanlig kveld. Three Lions stiller med både konkurranser av typen lengste kast av fotball og “Best Dressed”, samt fristelsen med å vinne et år med gratis burgere. Med en egen Superbowl-meny er det virkelig duket for fest natt til mandag.

– Vi har hatt dette som en tradisjon i rundt 10 år, forteller Dougie, driver av Three lions.

Det startet med at spillere fra Nidaros Domers samlet seg på puben for å se kampen, men det har utviklet seg til å bli en tradisjon for personer også utenfor det amerikanske fotballmiljøet.

– Det var nok kanskje litt flere folk tidligere, da det var dårligere tilgang for privatpersoner til å få sett kampen på grunn av færre nettstrømming tjenester, men regner fortsatt med at det blir fullt hus hele kvelden og natta, sier Dougie engasjert.

Klare favoritter

Når det gjelder resultatet er gutta fra NTNUI Amerikansk fotball enige i sin spådom av utfallet.

– Jeg håper Eagles vinner, men jeg er realistisk og tror Patriot stikker av med seieren, melder Fredrik Eyde Grythe.

Magnus Sogn legger til at om du ikke nøyer deg med å se på amerikansk fotball, men har lyst til å prøve deg også, har NTNUI et herrelag i 2.divisjon, samt et nyoppstartet damelag.