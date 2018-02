Biter til besvær

Bitcoin, Ethereum og Ripple faller så det suser. Har toget gått for kryptovaluta?

Blockchain - Blockchain startet i 2009 og ble laget av en person under pseudonymet Satoshi Nakamoto. Det er fortsatt usikkert hvem han eller hun er.



- Hver gang det gjøres en transaksjon med kryptovaluta loggføres det i en regnskapsbok, og disse bøkene utgjør en «blokk».



- Omtales som kryptovaluta fordi blokkene er kryptert.





Bitcoin hadde en fantastisk vekst det siste året, og man kunne se forsideoppslag med nye svimlende summer nesten annenhver dag. I dag kan det derimot se ut som luften har gått ut av ballongen for flere kryptovalutaer. Bitcoin har falt med nærmere 45 prosent siden den hadde sin topp 17. desember 2017. Ifølge nettstedet coinmarketcap.com har særedeles mange av de mest populære kryptovalutaene falt dramatisk i verdi ved overgangen til 2018. Professor Dagfinn Rime ved institutt for finans på BI, kaller Bitcoin en klassisk finansboble.

– Det er en boble siden prisen ikke er verdt noen form for tjenester. Det er bare spekulasjon, men denne nedgangen er nok ikke slutten. Når en boble sprekker faller som regel verdien mye raskere enn det vi ser nå, poengterer Rime.

Høyt henger de

På den lyse siden så har ikke bitcoin mistet all verdi, og selv om den fortsatt faller, så koster det like mye for én bitcoin i dag som det gjorde i begynnelsen av desember i 2017. Bitcoin forblir kostbart enn så lenge, og har i skrivende stund en pris på rolige 10 000 dollar per «mynt». Dersom man ønsker å spekulere i billigere kryptovaluta finnes det derimot mange andre alternativer.

– Jeg har tidligere sagt at enhver verdi over null også er en boble, men hvis mynten tilbyr eieren noen form for tjeneste så kan det være noe verdi til grunn, forklarer Rime.

Bitcoin har opparbeidet seg en berømthet på markedet fordi det steg såpass mye i vekst, men over lenger tid er det mange andre kryptovalutaer som har hatt en lignende stigning. På topp fem blant de mest populære (per 24.01.) finner man bla. Ethereum, Ripple, Bitcoin cash og Cardano. Her varierer prisen fra rundt 1600 dollar per «mynt» for Bitcoin cash ned til en halv dollar for Cardano.

Hva er det verdt?

Andreas Antonopoulos som regnes som en av verdens fremste talspersoner for kryptovaluta og blockchain forklarte på Oslo Blockchain day i fjor at det kan være vanskelig for et land med velfungerende bankvesen, slik som Norge, å se verdien i kryptovaluta.

– Det kan virke som en rar, nerdete versjon av Vipps som er vanskelig å forklare, men bortsett fra det kan det være vanskelig å forstå fordelen med bitcoin, poengterer han.

Mye av verdien i kryptovaluta, på verdensbasis, ligger i at den muliggjør store og små transaksjoner med nesten umiddelbar virkning. I tillegg er det nesten helt gebyrfritt. For noen land, særlig u-land og land i konflikt, blir det også mulig å betale for tjenester med bitcoin der bankene rett og slett ikke har evnen til å utføre betalinger.

Det finnes alltid en større optimist

Bitcoin svinger såpass mye i pris at den ikke lenger egner seg til handel og de mulige tjenestene man kunne bruke den til har falt vekk for spekulasjon. Rime har tidligere forklart overfor BI business review at det eneste som gir «mynten» noe verdi er troen på at det vil finnes en større dust der ute. En optimist som stadig ønsker å kjøpe mer i håp om å selge med profitt før prisen krasjer. Personlig har ikke Rime investert noe i kryptovaluta og vil heller ikke gjøre det.