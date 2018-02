Hvem er best på å få ungdom til å føle seg verst?

Når reklameselskapene masseproduserer de samme kroppene, sier de at alt annet er feil.

Hver eneste dag får ungdom mellom 4000 og 5000 reklameinntrykk slengt i ansiktet. Mange av reklamene som møter oss i hverdagen spiller på ensidige og uoppnåelig skjønnhetsidealer, unødvendig seksualisering og gamle kjønnsrollemønstre. Til sammen danner de et budskap om at vi er feil. Når man gang på gang får høre det, tenker man til slutt at det er sant. I tillegg blir man lettere å selge produkter til.

Dagens reklame gir et ensidig bilde av hvordan man skal se ut og oppføre seg for å være «perfekt». Det er omtrent ikke noe mangfold i reklameog medieverden. Mangfoldet i samfunnet blir ikke gjenspeilet, og derfor vil mange falle utenfor. Det er svært problematisk når man hele tiden blir fortalt at det bare er en måte å være «perfekt» på. Ikke nok med det. mesteparten av reklamene retusjeres til det ugjenkjennelige, slik at skjønnhetsidealet også vil være fysisk umulig å passe inn i. Det er et stort problem at reklameselskapene masseproduserer de samme kroppene, og dermed sier at alt annet er feil.

Det er også problematisk at reklamer ikke har kjønnsmangfold og bruker gamle kjønnsrollemønstre for å selge produkter. Menn og kvinner fremstilles ofte svært ulikt. Kvinnen er følsom, dekorativ, passiv, og til for å tilfredsstille andre. Mannen er maskulin og tøff med tydelige muskler, høy og kjekk, og utfører gjerne en handling. Med dette blir gamle forventinger og krav til kjønnene opprettholdt og normalisert.

Reklame i seg selv trenger ikke å være et problem. Problemet oppstår når noen tjener penger på andres dårlige selvtillit. Det er urettferdig og svært problematisk, spesielt når vi vet at det finnes en sammenheng mellom retusjert reklame og kroppspress. I en undersøkelse fra NOVA om stress og press blant ungdom fra 2017 kommer det frem at det er en sterk sammenheng mellom misnøye med eget utseende og depressive symptomer blant 10.-klassinger i Oslo. Det er usunt å konstant føle seg feil. Alt for mange unge i dag har et problematisk eller negativt forhold til sin egen kropp. Kroppspress er en del av et større bilde, som handler om selvfølelse og psykisk helse, og dette må bli tatt på alvor. Ikke minst må reklame- og mediebransjen og politikere ta sin del av ansvaret.

Alle mennesker oppfører seg og ser ut på uendelig mange forskjellige måter, og det er på tide at det samme vises i reklamene og mediene. Som en motvekt til reklame- og skjønnhetspress startet Press en konkurranse som heter Gullbarbie. Prisen, en gullfarget Barbiedukke, går til den reklame- eller medieaktøren som er best til å få ungdom til å føle seg verst. Det er ungdom selv som plukker ut kandidater og som stemmer på den de mener fortjener prisen og en streng beskjed om å skjerpe seg. Det er opp til deg å bestemme hvem som går av med seieren, og du kan gå inn på www.gullbarbie.no fra 12. februar for å gi din stemme.