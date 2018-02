Tenk større enn deg selv

Det overordna målet i politikken bør være at vi skal nyte gode liv innafor naturens tålegrenser.

Se for deg at noen utenomjordiske vesen går til angrep på oss ved å forurense jordas atmosfære. Lufta vi puster inn blir helseskadelig, særlig for barn. I løpet av et år tar forurensinga livet av mer enn tre ganger så mange mennesker som aids, tuberkulose og malaria gjør til sammen. Hva skulle du gjort? Jeg skulle forsvart hjemplaneten min. Selvsagt ville jeg det. Alle jeg er glad i bor jo her. Dessverre finnes det ikke piller mot møkkete vann, men det finnes sykdomsforebyggende miljøtiltak. Vi kunne for eksempel latt bilen stå litt oftere. At lufta skal bli ren igjen etter det utenomjordiske angrepet er vel verdt det.

Det utenomjordiske angrepet er oppspinn. Forurensinga er derimot reell, og den utgjør et digert helseproblem i dag. Så hvorfor forsvarer vi ikke jorda vår og folket vårt? Det spørs om det ikke er fordi vi er vår egen fiende i dette tilfellet. Den erkjennelsen er tøff, noe som fører til at vi stadig kommer med unnskyldninger: «Forurensing er neppe så farlig som forskerne sier. Min livsstil og mitt forbruk har ingenting med miljøet å gjøre. Naboen er verre». La oss bare slutte med det der. Det er vår skyld at livet på jorda lider sånn, men glem nå det. Vi må gjøre det som står i vår makt for å begrense lidelsen.

Sammenhengen mellom miljø og helse er klar. Den er lett å fatte når det gjelder eksempelvis forurensing. Klimagassutslipp går imidlertid langt over hodet på enhver – bokstavelig talt. Når det kan virke som at vi grønne politikere bare har fått klimagasser på hjernen er det nødvendig å minne om at også klima påvirker folkehelsa. Klimaendringene gjennom de neste tiårene vil først og fremst forsterke helseproblemer som allerede eksisterer. Fram mot år 2100 kommer klimaendringer i form av mer ekstremvær og mindre matproduksjon til å være direkte helseskadelig i mange regioner. Derfor er klima vår tids største utfordring.

Trygge sykkelveier, inkluderende nærmiljø, plantebasert kosthold og stabilt klima er utvilsomt bra for folkehelsa. Så kan du selvsagt hevde at miljøskadelig atferd som å reise til syden flere ganger i året hever din livskvalitet. Det er mulig at det stemmer. Greia med folkehelse – og med politikk – er at det handler ikke bare om deg. Altså, jeg er grunnleggende liberal. «Min frihet slutter der din begynner» er et uttrykk jeg lever etter. Det vil si at du kan be meg få hodet ut av mitt eget rumpehull hvis min frihet til å kjøpe alt jeg ønsker meg rammer din frihet til å gå utendørs, men det er ikke sikkert at du er i stand til å si ifra. Kanskje er du for sliten. Kanskje bor du langt unna. Kanskje er du ikke født ennå.

Miljøet vi lever i påvirker folkehelsa på både godt og ondt. Grønn politikk er kampen for et helsefremmende miljø for alle. Som vi rappa i fjorårets feiteste valgkamplåt: «Miljø er ikke alt, men alt er miljø. Å ikke stemme grønt er å stemme for å dø».