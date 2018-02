Verst av alt er brune sko til svart dress

Dress er et stilfullt plagg, og skal brukes deretter.

Kjære leser, i høst ble jeg dypt sjokkert. Ikke én, ikke to, men flere ganger av samme grusomme fenomen: Folk som gikk i brune sko til svart dress. Ved flere anledninger observerte jeg oppegående og høyt respekterte medlemmer av Samfundet som begikk slike fullstendig uakseptable brudd på etablerte dresskutymer. Det er mange feil man kan begå når man går i dress, men noen brudd er verre enn andre.

Dress er et stilfullt plagg og skal - i likhet med et medmenneske - behandles med respekt. Det er derfor vi har kutymer for hvordan man skal kle seg. Det aller verste bruddet på disse kutymene er når man bruker brune sko til svart dress. Men selv om riktig skofarge er viktig, er det flere ting du burde være klar over hvis du vil se bra ut, og ikke som en komplett idiot.

Det at brune sko til svart dress ikke var et engangstilfelle på Samfundet i høst, er grunn til bekymring. Det virker nemlig til å være en økende form for aksept for en slik klesstil i befolkningen. Et argument som ofte går igjen når det kommer til brune sko og svart dress, er at «det ser jo ganske fresht ut». Nei, det gjør ikke det. Vi kan ikke la slike holdninger bli vanlige. Vi vil ikke ha et Samfund uten stil, og uten klasse.

For hva er det som gjør at man ikke kan gå i brune sko til svart dress? Vel, for å si det veldig kort: Det passer bare ikke. Å se en svart dress med brune sko gjør direkte vondt - litt på linje med det å søle kokende på kokende vann på seg selv. Vondt og jævlig, rett og slett. Finansavisen Business Insider skriver: Når du bruker brune sko til svart dress, virker det som om du prøver å se «fresh» ut, men ikke strekker helt til. Det blir like håpløst som å gå i joggesko til bunaden.

Skulle uhellet likevel være ute, og du har vært så klønete å brune sko til den svarte dressen, bruk i hvert fall brunt belte (selv om dette også i seg selv er fy-fy). Er du i det minste konsekvent, så demper det opp noe for skaden, for da ser det i det minste gjennomført ut. Da er vi inne på temaet «skadebegrensning» snarere enn ønsket oppførsel.

Selv om brune sko til svart dress er det verste overtrampet, er det flere ting du må passe på. For eksempel skal slipset gå ned til beltet. Her er det mange som bommer. Hvis det går lenger ned, ser du ut som Donald Trump. Et for kort slips er heller ikke bra. Da tar du deg bare rett og slett ikke godt ut.

På dressjakka skal den nederste knappen alltid være åpen. Unntaket er naturligvis hvis du kun har én knapp på jakka - da er det valgfritt om du knepper den igjen. Hvis du bruker vest, så gjelder samme regel der. Hvis du knepper igjen alle knappene på jakka og vesten, ser du bare anspent ut. Og det er ikke stilig å være anspent.

Du trenger ikke være en moteguru à la Giorgio Armani for å innse at brune sko ikke passer til svart dress. Det burde holde at du har øyne. Men mange av de andre kutymene kan kanskje gå folk hus forbi. Som en tommelfingerregel kan du tenke at hvis du er usikker på hva som er riktig, så kan enkle Google-søk hjelpe deg med å finne svar.

Jeg kunne gått gjennom en rekke andre regler for dresskutyme, men konklusjonen er enkel: Vær bevisst på hvordan du bruker dressen. Gå i den fargen på dressen som du liker. Men sørg for Guds skyld for at skoene matcher. Ikke se for stiv ut, men unngå også å se for sluskete ut. Lov meg at du skal være mer bevisst på dette, slik at jeg slipper å bli like sjokkert en gang til.