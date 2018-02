Leserhistorier: Kjipe romkamerater

De fleste studenter velger å bo sammen med andre i felleskap i løpet av studietiden. Etter å ha hørt disse historiene forstår man at ikke alle er like heldige med hvem de ender opp med.

Under Dusken har mottatt flere leserhistorier om kjipe romkamerater. Bor du i et problematisk kollektiv kan du lese noen tips fra advokat Snorre Kristiansen her.

Narkogjeld og ustemt orientalsk musikk

Første året jeg studerte bodde jeg på fem kvadratmeter sammen med tre-fire andre. To av de var brødre fra Nigeria. Hyggelige mennesker, men de etterlot fiskehoder i grytene og brukte all sjampoen vår til å vaske badet.

Nestemann var en 17 år gammel narkoman, som hadde fest hele tiden. Et av høydepunktene var da han tettet toalettet med snus og røyk, og benektet alt. Dette førte til at toalettet vårt råtnet, og hans løsning på dette var å åpne vinduet. Et annet høydepunkt var rett etter påske. Vedkommende hadde visstnok hatt besøk av ei jente, og bestemt seg for å ha en hyrdestund på baderomsvasken. Den knakk, men igjen kom vår løsningsorienterte romkamerat til unnsetning, ved å støtte opp vasken med en stol som permanent løsning. Etter påske hadde vedkommende også brukt brannslukningsapparatet over hele stua, som endte med massive vannskader. Det siste høydepunktet er da vi hadde innbrudd. De skulle kreve inn narkogjeld. Heldigvis tok de bare PS4 og penger fra hans rom.

Den siste i kollektivet var fra Midtøsten og var veldig glad i å arrangere musikkøvelser med sine 15 andre venner. Dette betød at når han narkomane ikke festet, var leiligheten fylt med ustemt orientalsk musikk.

Kombinasjonen av alle de nevnte menneskene, gjorde at alt i leiligheten som ikke var boltet fast ble stjålet. En gang glemte jeg å låse rommet mitt når jeg gikk på do, noe som førte til at mobilen min ble stjålet, og aldri returnert.

Grillet tørrfisk

Det hendte i de dager da jeg bodde på Moholt studentby og delte kjøkken med en vestlending, en franskmann, og en koreaner. De to sistnevnte hadde en svært spesiell opptreden på kjøkkenet. Den gourmetorienterte franskmannen startet semesteret friskt ved bare å spise Grandiosa. Etter cirka en måned vekslet han til å bare spise ren spagetti rett ut av gryta. Etter to måneder med pastadiett ble det makrell i tomat som ble spist med gaffel rett ut av boksen. Han var litt ensidig i kosten med andre ord.

Koreaneren som kalte seg mister «Koah» (uttalt som ett eller annet kampsportrop à la banzai), hadde stort sett fire-fem slektninger og venner på middag hver dag. De var høylytte og lagde mat med svært kraftig lukt. Jeg bestemte meg for å flytte ut da jeg kom hjem og det sto ti koreanere på kjøkkenet og grillet tørrfisk rett på kokeplata på komfyren. Kjøkkenet var helt svart av røyk og det luktet død og fordervelse. En uke etter at jeg flyttet hadde mister «Koah» kjøpt seg ei hel høne. Høna ble ribbet på kjøkkenet og satt til koking i over ett døgn. Hønselukta satt i kjøkkenveggen og alle soverommene i ukesvis.

Nachkollektivet

En tidligere romkamerat var veldig glad i å ha nachspiel, noe jeg ikke var veldig begeistret for. Jeg kan huske flere ganger der jeg på ukedager ble vekket av prat og musikk i leiligheten klokka tre på natta. En gang våknet jeg plutselig av at det ble spilt el-gitar i stua, på en onsdagsnatt da han skulle imponere en person av det motsatte kjønn. Jeg var ikke like overbevist.

En annen gang hadde han hatt nach i leiligheten mens jeg ikke var hjemme. Det var ikke før jeg kom hjem og skulle legge meg at jeg fant ut at det var noe som ikke helt stemte. Jeg fant nemlig en damesokk på rommet mitt, samt kondompapir på gulvet. Det som da hadde skjedd var at romkameraten min hadde invitert med seg to stykk fra byen på nach, og sovnet i sofaen. Da hadde disse to funnet ut at de skulle gå til nærmeste soverom for å synde litt. Romkameraten min hadde funnet ut av det neste dag, og vasket sengetøyet mitt (cred for det, i det minste) i håp om at jeg ikke skulle merke det. Hadde han bare sett kondompapiret på gulvet, kunne planen kanskje lykkes. Jeg fant ny leilighet kort tid etter.

Selskapssyk

Min romkamerat hadde vært på fest og kom hjem i sekstiden om morgenen. Da jeg våknet, lå det en fullt påkledd nordlending bak meg i senga, med ansiktet begravd i puta og snorket. Jeg sto opp og spiste frokost, og noen timer senere kom han slukøret ut av rommet mitt og la seg i sin egen seng. Vi har ikke snakket om hendelsen siden da, men jeg antar han bare var selskapssyk.