Great News - Wonderfault

Dritbra, men også ikke.

Great News er et hazy pop-/rock-band fra Bergen, eller «daze-pop-band» som de kaller det selv. Bandet er kjent for sine energiske opptredener, singlene deres er kritikerroste, og lista er lagt så høyt at det er vanskelig å lage et helt album av samme kvalitet. De fleste låtene i albumet som ikke allerede er sluppet som singler ligger langt under deres ellers skyhøye nivå.

Albumet er frelst med låtene «Never Get My Love», «Love Her», «Make Me Feel» og «It’s Easy». De to sistnevnte er ikke sluppet som singler, og er bevis på at guttene fortsatt har mer å gi. I «Make Me Feel» bruker vokalisten stemmen sin på en fantastisk måte, og midt i låta trykker bandet til med instrumentene sine og lager en stemning så mektig at jeg ikke kan annet enn å måpe. «Its Easy» starter med et moderat spenningsnivå, og rett før jeg skulle til å pause den kommer et gitarriff som stjeler all oppmerksomhet. «Love Her» og «Never Get My Love» er låter som har blitt sluppet som singler, og som albumet ikke ville overlevd uten.

«Told» er den låta som skuffer mest. Dette er fordi den egentlig ikke er så dum, men så blir den drept av et refreng som kunne fått menneskerasen til å gå i dvale. Jeg blir ordentlig glad av å høre verset, det er fengende og livlig og jeg har inntrykket av at jeg har funnet meg en ny favorittlåt. Så kommer refrenget, som egentlig bare er altfor mange instrumenter som spiller samtidig og en langtrukken vokal uten mange ord å formidle.

«Wonderfault», som albumet til og med er oppkalt etter, er en låt jeg alltid har syntes vært kjedelig. «Secrets», «You’re Mine», og «Forever» ligner alt annet som blir sluppet for tiden, og selv om det er bra kan det ikke måle seg med nivået Great News er på i de andre låtene. Det samme går igjen: versene er kjempefengende, men blir kvalt av langtrukne refreng. Det er akkurat som om det ikke har vært mer å skrive om, men at «låta må ha en viss lengde». Konklusjonen er at bandet er råbra og kan lage låter av topp kvalitet, men det er et stort gap mellom nivået på låtene. Great News er rett og slett for gode for seg selv noen ganger.