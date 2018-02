Norsk Råkk - Helgardert

Herlig ska i norsk drakt.

Det er først på deres fjerde album at Norsk Råkks unike ska-infiserte punkrock kommer til overflaten med full kraft. Albumet er en reise i et meget komfortabelt Reggae og Ska-terreng, der en helstøpt blåserekke sørger for et unikt musikalsk uttrykk. Samtidig finner man massevis av inspirasjon i fra tidligere helter innenfor den norske rocken som Jokke og Valentinerne. Dette er et norsk rockealbum full av overraskelser og med masse kreativitet.

Albumet begynner med tittelsporet «Helgardert», som forteller mye om hva resten av albumet har å by på. En behagelig rekke av blåsere spilles over en taktfast Reggae-beat, mens vokalist Christian Heimdahl leverer jordnære og melankolske tekstlinjer som konkurrerer med de Jokke en gang ga oss. Låtene «Skarpladd» og «5 Minutter» avslører samtidig at bandet har røtter i punken, og at de ikke er redde for å skru opp tempoet der det trengs.

Faktisk er den store styrken til Helgardert at variasjonen mellom låtene er såpass stor. Det virker som om bandet har lagt mye arbeid i selve komposisjonen av albumet, for at det aldri skal oppleves som kjedelig - hver låt i seg selv en ny overraskelse. I denne herlige variasjonen finner vi blant annet den melankolske kjærlighetssangen «Adjø & Farvel», den svenske Reggae-visa «Vill Du Inte Ha Mej», samt den helstøpte rockelåta «No. 53» - en hyllest til pøbben med samme navn i Oslos gamleby. Etter å ha hørt igjennom Helgardert kan jeg med sikkerhet si at overgangen til nytt plateselskap og ny produsent har vært en suksess for bandet. Det meste av låtskrivingen sitter som et skudd, og produksjonen er det ingenting å utsette på. Albumet framstår som et lekent, kreativt og helstøpt prosjekt med sin unike miksing av sjangre, og er en skikkelig gavepakke for oss som setter pris på god, norsk musikk.