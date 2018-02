Kunstneren bak musikken

Hva er ditt beste konsertminne?

David Bowie i Oslo Spektrum i 2003. Jeg var fjorten år, og så fan som det går an å bli. Jeg sverger, vi hadde øyekontakt. Det å ha hatt øyekontakt med David Bowie, med de rare øynene der. Det var helt topp. Det var en fantastisk opplevelse.

Hvor føler du deg hjemme?

I Åmli, der jeg vokste opp. Jeg føler meg også ganske hjemme i Oslo nå, og i New York. Jeg føler alltid at jeg hører til når jeg kommer til New York.

Hvilken av dine egne låter er din favoritt?

De nyeste låtene mine er alltid favoritter. «If only as a ghost» blir jeg heller aldri lei av å spille. Jeg har også blitt veldig glad i «The Moon & The Steeple»