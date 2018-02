Treningstrendene du ikke visste du likte

Nyttårsforsettene dine kommer til å være ute av døra før du kan si «februar», men du kan ha det gøy mens det varer. Treningsvanene til Ola Nordmann er i stadig utvikling.

Morgendagens treningstrender: Yoga med dyr:

Velferdstinget har de siste årene tilbudt hundekos i eksamenstida. Yoga er godt etablert treningsform. Du skjønner hvor vi skal? En liten pjusk golden retriever som ligger på ryggen din, mens du strekker ut? Vår info tilsier at dette ikke er på planen til Sit, men som de sier: «Vi lytter alltid til studentene». Youtube «yoga with animals». Video nummer tre. Piloxing:

Hybriden mellom pilates og boksing kan ved første øyekast virke noe bipolar. «Grasiøse bevegelser, kraftfulle slag», promoterer en piloxing-side. Alt mainstream startet som nisje, eller hva? Vær en pioneer! Hot Yoga:

Har du strøm inkludert i husleien? Sett varmekablene på maks og ta en halvtimes strekk før morgendusjen.

NRK har de siste årene hatt innslag om treningsformene «ryddeyoga» og «transportdans». I tillegg lanserte Uti Vår Hage flere offpiste-versjoner av tradisjonelle idretter. Om disse treningsformene vil bestå eller ei, gjenstår å se.

– Den største messen for treningsutstyr og nye trender foregår i Köln hvert år. Der er det mye rart som vises fram. Vi merker at deler av fitness-bransjen har en litt annen tilnærming til trening enn det vi har. Mye av det går vi bare rett forbi, sier idrettskonsulent Thomas Simonsen i Sit.

Trender rår, noen består

I treningsbransjen er ofte utstyrsleverandørene viktige for hva som bestemmer trendene. I dag er det mye småutstyr som skumrull, slynge, kettlebells og strikk, sammenlignet med for noen år siden. En tendens de siste årene har vært at folk ønsker en såkalt funksjonell trening, altså øvelser som har direkte overføringsverdi til bevegelser i hverdagen.

– Folk skal trene på kortest mulig tid enten det er på egenhånd eller i gruppetimene. 45-minutterstimene er ofte mer populære enn 60-minutterstimene. Utenfor salene er mye av treningen høyintensiv, individualisert og med økt bruk av teknologi. Dessuten er det mye som går på kroppsvekt og med hjelp av småutstyr, sier Simonsen.

Foto: Hilde Hefte Haug – Jeg tenker at vi kan tilby god, effektiv og etterspurt yoga uten geiter eller andre dyr, sier Simonsen.

– Jeg tror det har gått mer i strikk de siste to årene enn de tyve foregående, legger han til og ler.

Simonsen mener at noen av de mer spesielle konseptene kanskje handler om aktører som vil tjene penger, heller enn funksjonelle øvelser. Han forteller at de i Sit jobber svært systematisk for å sikre seg at trendene de velger å satse på vil være der en stund.

– Jeg tror at andre treningssentre i den kommersielle delen av bransjen kanskje biter på flere trender. Men vi har et ansvar for å tilby studentene det som er riktig, nyttig og effektivt, heller enn å bare pøse på med det som er hipt uten at det nødvendigvis er funksjonelt, forteller Simonsen.

Likevel forteller han at frivekttrening og «bungee» er konsepter Sit var ute med før sine kommersielle konkurrenter.

Ribbevegg og stenger

Yoga er blant treningsformene som startet som en nisje, men som nå er en allment akseptert. Daglig leder Siri Ohren ved Zenit Yoga forteller at yoga kan være med på å løse opp spenninger i kroppen.

– Jeg har vokst opp med en far som sa «nå går jeg i garasjen og henger meg litt». Har man vondt i ryggen, kan det hjelpe å henge opp-ned i en ribbevegg eller i en slynge som i flygende yoga. Det strekker ut, uten å belaste ryggen. I yoga jobber vi med avspenning og fleksibilitet, som å løsne opp stive skuldre og nakke, sier hun.

Går vi noen år tilbake i tid var frivekter ofte forbundet med vektløftingsklubber, mens treningssentrene hadde maskiner som hovedprioritet. I dag er situasjonen en annen. Større arealer blir brukt til stangtrening og frivekter, mens maskinene blir færre. Thomas Simonsen får av og til spørsmål av folk på sentrene om hvorfor de ikke bare kan fjerne vektmagasinmaskinene når ingen bruker dem. Likevel mener han at maskinene fortsatt spiller en viktig rolle i Sits arealer.

– Frivekttrening er ikke noe som passer for alle, da nybegynnere ofte ikke vet hvordan man trener hele kroppen med frivekter. Dermed er maskinene fortsatt en essensiell del av sentrene, sier Simonsen.

Selv om maskiner blir brukt langt sjeldnere enn frivektene, er det viktig å kunne tilby en reise gjennom hele kroppen, som er mulig med maskinene, poengterer han. – I tillegg er det noen maskiner som er viktig å ha der, selv om de sjeldent blir brukt. For en som ikke kan bruke bena er håndergometersykkelen en fin måte å få trent utholdenhet på, legger han til.

Ikke bare sirkusakrobatikk

I dag kjenner vi yoga som en trend som bare vokser og vokser, men Ohren forteller om en ganske annen tid da hun begynte å praktisere yoga i 2001. Trass i en rivende utvikling er hun redd for at helheten fort kan bli litt borte når alt kommersialiseres.

– Det å ta bilde av seg selv i en fancy posisjon se bra ut i tights på instagram med en halvfilosofisk tekst under, er et eksempel på at det har blitt kommersielt, sier Ohren og ler.

Foto: Amalie Hoff Ludvigsen – Mindfulness nå er noe i retning buddhisme uten Buddha, sier Ohren.

– Vi er veldig opptatte av oppmerksomhet på å bli kjent med dine egne mønster i kroppen, pusten, tankemønster og handlingsmønster, forteller hun.

Ifølge Ohren er det dette som skiller Zenit fra yogaen i treningsindustrien, og som er deres største styrke. Hun mener at den mentale biten blir litt glemt i den trendy yogaen, som viser fram yoga som om det skulle vært sirkusakrobatikk.

Buddhisme uten Buddha

For en nybegynner kan det være vanskelig å skille mellom yoga, pilates og mindfulness. Hva er forskjellene?

– Treningsformene blir litt sauset sammen. I pilates har man mye fokus på styrkeøvelser, spesielt kjernestyrke. Jeg tror ikke du har avspenning der, som man har i yoga. Yoga i sin opprinnelig form var mye som mindfulness er nå, bare satt inn i et buddhistisk rammeverk.

Ohren problematiserer imidlertid bruken av uttrykket «opprinnelig form» om yoga.

– Påvirkning og utvikling har skjedd hele veien. Både fra buddhisme, hinduisme og dessuten britisk linjegymnastikk hvis man ser til fysiske delen av yoga, som historisk sett er en ganske moderne del.

Hun mener Norge er blitt et veldig sekulært samfunn, og at dette kanskje er noe av grunnen til at folk søker etter «noe mer», som man blant annet kan finne i yoga.

– Det har sine fordeler å være logisk og fornuftig, samtidig som det kan være greit å kjenne på andre aspekt ved å være menneske, sier hun.

Ohren forteller at det intuitive og utforskende fokuset er en grunn til at yoga er blitt populært, og at de tilbyr et mer helhetlig perspektiv på hva trening er.

– Mindfulness nå er noe i retning buddhisme uten Buddha. Man har mye fokus på pust og kroppsskanning. Man bruker slike teknikker for å trene oppmerksomhet.

Massen bestemmer

Selv om Sit vektlegger viktigheten av å ikke hoppe ukritisk på alle treningstrender, forteller Thomas Simonsen at de alltid jobber mot å imøtekomme studentenes ønsker.

– Jeg tenker at vi kan tilby god, effektiv og etterspurt yoga uten geiter eller andre dyr, sier Simonsen.

– Men hadde det blitt nødvendig for å tilfredsstille studentene ville vi selvfølgelig jobba mot det, legger han til med et glimt i øyet.