Her får du byens mest vasne pølser

Overraskende god service, men posepotetmos og utvannet kaffe gjør at denne varehuskaféen ikke når helt til topps.

Terningkast Meny: 4 Mat for pengene: 4 Service: 5 Miljø: 3 Totalopplevelse: 4 Adresse: Østre Rosten 22, Tiller. Vi spiste: Pølser med potetmos og Biltemaburger til hovedrett. Sjokoladekake, eplekake, kaffe og bolle til dessert. Prisnivå: Hovedretter: 10 – 89 kroner. Dessert: 15 – 32 kroner. Hvem passer det for: Den prisbevisste. Klientell: Ymse. Miljø: Mer varehus enn kafé. Utsikt: City Syd, og tungt trafikkert vei. Vegetarretter: Potetmos. Rullestolvennlig: Ja. Insidertips: Kjøp eplekake! Dessuten har Biltema fire kilo peanøtter til fugl for 129 kroner.

– En Biltemaburger, en sjokolade­­- kake og en brus, sier varehus­kaféanmelder Piffi til den blåkledde kvinnen bak kantinedisken.

– Her er det jammen meg mye å velge i, sier han til kompanjongen, Gastromat.

Blikket til den erfarne restaurant­anmelderen skanner den over­raskende innholdsrike menyen til kafeen på lavprisvarehuset Biltema. Herligheter som Wienertoast, 3XL baconpølse og pizzaslice frister, men etter iherdig tankevirksomhet bestemmer han seg for at pølser med potetmos vil være å foretrekke. Personalet ser ikke ut til å ha oppfattet at Gastromat er klar til å avgi sin bestilling, men etter litt roping og hoiing kommer kvinnen i blått til disken.

Piffi henviser seg selv til et av de kritthvite vindusbordene i laminert pappmasje som står oppstilt langs det overdimensjonerte panoramavinduet. Bordene er dekorert med hver sin plastblomst. Biltemakatalogen tjener både som lesestoff og tørkepapir.

– En burger uten ost, brøler servitøren fra bak kantinedisken.

Kompenserer med BBQ-saus

Foto: Piffi og Gastromat

– Burgeren mangler steke­skorpe. Det er tydelig at den bare er stekt i ovnen, konstaterer Piffi med kjennermine.

– Men de har vært sjenerøse med grønnsakene, repliserer den evig optimistiske Gastromat.

– Med tomaten mener du vel.

Burgerens manglende steke­skorpe er forsøkt kamuflert ved hjelp av et sjenerøst lag med BBQ-saus. Men det er mye kjøtt og tomat, så dette er nok mat, selv for store gutter. I mellomtiden har Gastromat satt tennene i den første wienerpølsa.

– Æsj. Den er vassen, utbryter han, mens han viser fram den våte innsiden til spisefølget.

Potetmosen, som tydeligvis har sitt opphav fra en egen potetmosmaskin med Millslogo på, smaker som om den kommer rett fra pose. Melete, uten pepper og med en lite flatterende smørsmak. Dagens bomkjøp.

Fabelaktig transfett-kake

Foto: Piffi og Gastromat

– Fabelaktig!, utbryter Gatromat.

Kaken framstår som fersk, og gjengen i Biltema har heller ikke vært gjerrige med eplene. Piffi kan heller ikke styre begeistringen.

Gastromat supplerer den gastronomiske opplevelsen med en kopp kaffe og en bolle. «Kaffen» er vann med kaffearoma, og bollen hadde hatt godt av noen flere minutter i ovnen. Men selv ikke smaken av rå deig er med på å spolere Gastromats gode humør etter møtet med eplekaken.

Alt for kunden

I samme sekund innser han at de har glemt å ta vare på kvitteringene. Ti sekunder seinere roter to kafe­medarbeidere gjennom søppelkassa på jakt etter de hvite papirstrimlene. Etter noen minutter fiskes kvitteringen opp fra spannet. Gastromat takker lettet og forteller at han skal trekke av måltidet på skatten.

– Eksepsjonelt god service, sier Piffi etter at de blåkledde har gitt anmelderne et hjertelig «God helg!» med på veien.

– Det er ingenting å si på verken pris eller service, svarer Gastromat.