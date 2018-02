Fra helga 16. – 18. februar kan alle studenter som reiser med periodebillett ta nattbussen uten ekstrakostnad.

Fram til nå har nattbusstilbudet hatt egne takster for alle reisende, slik at det ikke har vært mulig å benytte periodekort.

– Det er gledelig å kunne tilby mange av passasjerene våre denne «oppgraderingen» av periodebilletten, sier Grethe Opsal som er direktør for kommunikasjon og drift i AtB i en pressemelding.

Bystyret i Trondheim og Trøndelag Fylkeskommune har vedtatt at i tillegg til studenter skal ordningen gjelde ungdom og honnør med periodebillett.

Underskriftskampanje

Det har vært stort engasjement rundt og det er derfor svært gledelig også for ATB at denne ordningen nå rulles ut.

For omlag ett år siden ble Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim bedt av fylkeskommunen om å innhente og legge fram dokumentasjon på at studentene ønsket et forbedret nattbusstilbud. Daværende leder Ida Medina Jodanovic i Velferdstinget stilte den gang spørsmål ved dette kravet fra fylkeskommunen.

– Det er selvsigende at vi vil ha et bedre tilbud på nattbuss. Det virker som om de ikke har tillit til studentene, sa hun til Under Dusken.

Basert på kravet fra fylkeskommunen startet Velferdstinget en underskriftskampanje for å kartlegge hvor stort engasjementet blant studentene var for å få fjernet nattaksten. Denne spredte seg raskt.

Kommunen med på spleiselaget

I juni i fjor gikk innstillingen om å fjerne nattaksten for studentene gjennom i et fylkestingmøte. En betingelse for å få realisert dette var at Trondheim Kommune måtte være med på å dele konstandene med fylkeskommunen.

I et bystyremøte i september ble det avgjort at Trondheim Kommune var med, og de vedtok at nattbuss skulle bli gratis for studenter med periodekort.

– Vi er veldig fornøyde med at kommunen har sagt seg villig til å hjelpe til med finansieringen av prosjektet, Fylkeskommunen må også godkjenne vedtaket, og Atb må gjennomføre noen små tekniske justeringer, men hvis alt går etter planen anter jeg at endringene vil være på plass innen juletider, sa nåværende leder Thomas Krogstad Eriksen i Velferdstinget.

Litt forsinkelser ble det, men denne måneden blir altså nattbussen inkludert i periodebilletten for studenter.

Dette må du vite:

Selv om ordningen ikke trer i effekt før om halvannen uke, går ATB allerede nå ut med informasjon hvordan en kan benytte seg av tilbudet.

• Har du en periodebillett på t:kort kjøpt før 6. februar, som fortsatt er aktiv når du skal reise med nattbuss, må du innom ATBs kundesenter for å oppdatere kortet før det kan brukes på nattbussen.

• Dersom du har kjøpt ny periodebillett etter 6. februar, trenger du ikke foreta deg noe. Registrer ditt t:kort på kortleseren fra og med natt til 17. februar.

• Benytter du AtB Mobillett, trenger du ikke foreta deg noe. Vis periodebilletten til sjåfør fra og med natt til 17. februar.