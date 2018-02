– Det beste jeg har hørt i dag

Vi har spurt fem studenter om fjerningen av nattaksten

I fjor utlyste fylket et krav om dokumentasjon til etterspørselen fra velferdstinget om å fjerne nattaksten for studenter. Det utløste en underskriftskampanje som fikk over 7 000 underskrifter fra studenter i Trondheim.

Allerede til neste helg (16.-18. februar) kan alle studenter med periodebillett reise uten ekstra kostnader på nattbussen. Vi har spurt fem studenter hva de synes om det nye tilbudet.

Frida Eide (24), Indøk

Hva synes du om at nattaksten fjernes på nattbussen?

– Veldig bra, det gjør at folk kan komme seg lett hjem fra byen. Før så kunne det jo være en barriere for mange på grunn av prisen.

Hvor ofte brukte du nattbussen før?

– Jeg har faktisk aldri tatt nattbuss i Trondheim.

Hvordan pleide du å komme deg hjem fra byen?

– Den hender en sjelden gang at jeg tar taxi, men som regel går jeg hjem.

Tror du tilbudet kan gjøre det tryggere på byen?

– Det er mange skumle historier som begynner med at noen går hjem alene, så jeg tror det kan gjøre at flere kjenner seg litt tryggere.

André Torvestad (22), Bachelor fysikk

Hva synes du om at nattaksten fjernes på nattbussen?

– Det er den beste nyheten jeg har hørt i dag, helt fantastisk. Det har jeg ventet på lenge.

Hvor ofte brukte du nattbussen før?

– Det skjedde ganske ofte, men jeg fant ut at taxi var billigere for ikke så lenge siden.

Hvordan pleide du å komme deg hjem fra byen?

– Vanligvis taxi.

Tror du tilbudet kan gjøre det tryggere på byen?

– Regner med at det er positivt, siden man slipper å gå hjem.

Haakon Svane (20), Bachelor fysikk

Hva synes du om at nattaksten fjernes på nattbussen?

– Helt supert, det er faktisk noe jeg har ønsket meg helt siden jeg kom hit.

Hvor ofte brukte du nattbussen før?

– Pleide å ta det omtrent en gang i måneden.

Tror du tilbudet kan gjøre det tryggere på byen?

– Jeg tror folk har ungått å ta nattbussen i trondheim fordi det er så dyrt, og heller velger taxi eller går i stedet. For jenter så kan det bli litt tryggere.

Sandra Steen (22), Lektor i realfag

Hva synes du om at nattaksten fjernes på nattbussen?

– Kjempebra, vet at mange velger å ta taxi i stedet for buss når de skal hjem fra byen, og det er jo ikke miljøvennlig.

Hvor ofte brukte du nattbussen før?

– Har bare tatt den en gang da jeg var på besøk i trondheim

Hvordan pleide du å komme deg hjem fra byen?

– som regel så går jeg, men det har hendt jeg har tatt en taxi.

Tror du tilbudet kan gjøre det tryggere på byen?

– Det kan fort gjøre det litt tryggere, men nå er jo trondheim en veldig trygg og hyggelig by allerede.

Enok Liland (21), Årstudium matematikk

Hva synes du om at nattaksten fjernes på nattbussen?

– Trodde det hadde skjedd allerede, men sykt nice.

Hvor ofte brukte du nattbussen før?

– Jeg bruker det ikke så mye nå lenger, men gjorde det mye før.

Hvordan pleide du å komme deg hjem fra byen?

– Går som regel hjem, men nå som det er vinter blir det mindre av det.

Tror du tilbudet kan gjøre det tryggere på byen?

– Tror det hjelper sykt, særlig for jenter. I tillegg så vet jeg at det er mange som drar hjem tidlig bare for å slippe å betale for nattbuss.