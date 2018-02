Bygg de ikke vil ha

Folkeaksjonen Bevar Høyskoleparkens siste aksjon fant sted i lokalene til Trondheims Døveforening, hvor det ble knust en pepperkakeinstallasjon av høyskoleparkens planlagte utbygging for å vise hvilke bygg som er uønsket.

Videoredigering: Dennis Brkic

Onsdag kveld hadde Bevar Høyskoleparken bygd seks pepperkakehus som representerte seks av åtte planlagte nybygg i parken.

Selve modellen ble laget for å vise hvordan planene til NTNU vil påvirke parken. Bevegelsen oppsto som en naboreaksjon på NTNUs planlagte utbygging av campus i parken, og har vokst til en folkeaksjon som jobber for å bevare hele Høyskoleparken. Både eldre, barn, ungdom og studenter har stått sammen i bevegelsen.

Varaordfører slo til

Varaordfører Ola Lund Renolen (MDG) var invitert til å åpne installasjonen og knuse det første huset.

– Det er ingen sak til politisk behandling enda, men det ligger klart. Det er mye spenning rundt regjeringsvedtaket, der NTNU har fått innvilget penger til utbyggingen, i hovedsak vest for nåværende bygningsmasse, sier han.

Varaordføreren forklarer videre at det blant annet er mer enn nok kapasitet på Gløshaugen, og at det er fullt mulig å bygge ut campus uten å tre inn i parken.

– Det er ingen grunn til at NTNU og Trondheim kommune må bygge her.

Også skuespiller Helga Wendelborg var invitert, og leste opp et dikt for å hylle Høyskoleparken. Renolen knuste deretter den første bygningen før ivrige barn fikk overta jobben. På kort tid fikk aksjonen vist hvilke bygninger man ikke ville ha, og hvilke bygg man ønsket å beholde.

Foto: Michael Schult Ulriksen Protest: Varaordfører Ola Lund Renolen knuser pepperkakehusene som et symbol på misnøyen rundt NTNUs planer.

Aksjonen åpnet også mikrofonen, der tilskuere kunne fremme sine meninger foran publikum og representanter fra kommunen.

Flere snakket på vegne av døveforeningen, som var bekymret for området rundt Døvekirken og Klæbuveien dersom planlagt utbygging gjennomføres. Man var redd kirken kom til å bli veldig inneklemt mellom nye bygg, samt bli ødelagt av langvarig bygningsarbeid på så nært hold. Mange fryktet også at større deler av parken vil bli bygget ut om man først er i gang.

– Høyskoleparken er en barndom, en ungdomstid, et helt liv. La parken min leve, ba en av de oppmøtte.

Politikerne og NTNU må ta ansvar

– Den største konsekvensen av utbyggingen er raseringen av parken, forteller Elisabeth Østgaard, en av arrangørene bak Bevar Høyskoleparken.

– Utbyggingen vil ta de beste bitene og dele opp parken store skygger vil stenge innsyn og inngang.

Hun tror at oppdeling av parken og utbygging av NTNUs campus kan gjøre de resterende delene av parken mindre tilgjengelige for folket i Trondheim, da de blir studentenes område.

– Parken brukes til ulike ting av ulike folk, alt fra barn som aker, studenter som slapper av etter vårens eksamensperiode, folk som går tur med hunden sin, alt mulig.

Av 1350 underskrifter samlet inn var mellom 60 og 70 prosent studenter.

– Det er viktig at man engasjerer seg som studenter, selv om man ikke blir direkte påvirket selv i løpet av studietiden sin. Utbygging av parken vil være et stort tap for byen og framtiden, sier Østgaard.