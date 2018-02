Flere tilfeller av tyveri ved Lerkendal studentby

Beboere ved Lerkendal studentby har siden i høst slitt med at hele klesvasker blir stjålet fra Sit-vaskeriet. Nå ønsker beboere at sikkerheten skal bli bedre.

I høst startet det å komme innlegg på Lerkendal studentbys facebook-gruppe av beboere som hadde vasket klær hos Sit-vaskeriet og som ikke fant de igjen når de returnerte senere for å hente vasken. Problemene har fortsatt siden den gang og beboerne har fått nok.

– Jeg har fått klærne mine stjålet tre ganger. Det er ikke snakk om ett og ett plagg, men hele klesvasker, sier en av beboerne, som vil være anonym.

Vil ha lås og kameraovervåkning

Etter å ha tatt kontakt med Sit har beboerne opplevd veldig lite hjelp og forståelse for situasjonen hos studentbyen.

– Sit anser ikke det som aktuelt å installere kamera, og sier istedet at studentene må selv passe på at folk ikke kommer seg inn.

Beboeren forteller at folk som bruker vaskeritilbudet har måttet sitte i vaskeriet til vasken er ferdig for å passe på at ting ikke blir stjålet.

– Hvordan skal vi holde kontroll på at folk som til enhver tid oppholder seg i bygget bor der eller ikke. Det blir for dumt. Vi føler ting har stått veldig stille fra Sits side.

Ikke aktuelt med kameraovervåkning

Boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås synes det er synd at beboerne ved Lerkendal studentby ikke føler seg tatt på alvor.

– I våre største studentbyer har vi etablert beboerutvalg som ivaretar felles utfordringer på vegne av beboerne. Etter et møte med beboerutvalget i januar ble det montert lås mellom gang og vaskeri, forteller hun.

Noen av studentene ville endre forsinkelsen på dørlåsen, men det lar seg ifølge Aspås ikke gjøre.

– Dette er dessverre ikke mulig da man er forpliktet til å ha forsinkelse på lås i henhold til regler om universell utforming. Det er derfor viktig at man venter litt når man har gått ut slik at døren går i lås. På denne måten kan man i større grad unngå at uvedkommende «lurer seg» inn.

Sit har også undersøkt mulighetene for kameraovervåkning, og Aspås mener det blir vanskelig.

– Kamera har vært diskutert, men det stilles en del spørsmål rundt kameraovervåkning av våre beboere, kostnader samt drift og nytte av kamera. Konklusjonen er at vi så langt har valgt å ikke installere kamera og videoovervåkning, sier hun.

Får ikke erstatning

Beboerne har vært i kontakt med politiet, som har bedt dem ta kontakt med Sit en gang til. Personen har forsøkt å høre med forsikringsselskapet om muligheten for å få erstatning, men har ikke hatt hell.

– Vaskeri telles ikke som privat område, så vi får ikke erstatning gjennom innboforsikringen.

Aspås oppfordrer beboerne til å flere forholdsregler.

– I og med at vi bor i en by vil det nødvendigvis være slik at man ikke kan sikre seg mot alt og det er derfor viktig at studentene selv også tar noen forholdsregler som kan bidrar til å sikre egne verdier. I tillegg til å vente de sekundene det tar før døra går i lås oppfordrer vi også til bruk av sms-tjenesten som gir beskjed 10 minutter før vaskemaskinen er ferdig, slik at vask kan hentes når maskinen er ferdig. Man unngår da at tøy ligger tilgjengelig inne på vaskeriet.