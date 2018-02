Unboxing: Godtepose

Etter en mørk og tung venteperiode har endelig tiden kommet for vinterens årlige lyspunkt, komplett med sagnomsuste gjester, festmåltid og gavedryss: Jeg snakker selvsagt om Dragvolls Karrieredag.

Som et henrykt barn grafset jeg til meg en godtepose fra Stripa og småløp bort til nærmeste sofa. Opp fra posens dyp trakk jeg først et rabattkort på en av Bartebyens utallige sushirestauranter. Så fikk jeg et svart truseinnlegg som visstnok skulle passe perfekt til mine svarte truser, noe som for så vidt hadde vært flott om det ikke var for at jeg tok på meg en hvit en i morges.

I tillegg inneholdt posen to informasjonskort (trigger warning: Ett for hvert kjønn) fra Lykkepromille-prosjektet. Her tar jeg av meg hatten for deres heroiske innsats: Som den greske kong Sisyfos - dømt til å dytte en kampestein opp et fjell til evig tid, påtar Lykkepromille seg den edle oppgave å lære Trondheims studenter å begrense sitt alkoholinntak.

Nederst i posen ventet både kondomer og glidemiddel. Det var først da jeg forstod det egentlige budskapet bak denne store høytiden. Karrieredagen hadde riktignok planer om å knytte bånd mellom Dragvollstudenter og arbeidsgivere, men ikke helt på den måten jeg hadde forventet. Nåvel, jeg skjønner at seksuelle tjenester kan gi karrieren et løft innenfor enkelte bransjer, men selv håper jeg å klare meg uten.

I løpet av de siste månedene har det blitt rettet mye oppmerksomhet mot uønsket seksuell oppmerksomhet, spesielt innenfor arbeids- og organisasjonslivet. Sånn sett var det nokså dristig av Karrieredagen å legge disse usømmelige produktene i posen min, de var i hvert fall ikke ønsket fra min side. Derfor vil jeg gjerne ha meg frabedt slike «tilnærminger» i neste års pose. På forhånd, takk!