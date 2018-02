Fra idé til festival på 184 dager

Søndag ettermiddag slippes Bakkefestivalen 2018.

– Det var tight i fjor, jeg jobber jo vanligvis med film. Jeg har ikke egentlig noe erfaring med dette, sier arrangør Jon Vu-Yen Nguyen.

Bakkefestivalen gikk av stabelen for første gang i mai i fjor, og ble med 2200 besøkende en ubetinget suksess.

– Det begynte faktisk da vi flyttet inn på Møllenberg. Den dagen var det sol, og folk hang ute...

Nguyen tegner bildet av en pulserende bydel full av liv, der studenter og småbarnsfamilier sysler med sitt en varm dag. Det var da tanken slo ham:

– Det var en skikkelig sånn nachspielidé, bare midt på dagen.

I forbindelse med filmarbeid var Nguyen i kontakt med kommunen, og «for gøy» luftet han idéen om en festival i Bakkegata. 184 dager seinere var Bakkefestivalen et faktum.

Foto: Ole Kollstrøm Heilevang Jon Vu-Yen Nguyen er en av arrangørene bak Bakkefestivalen. – Vi forsøker å være springbrett både for den trønderske musikkscenen og for miljø, forteller Nguyen.

– Da var det sånn «Når skal dere ha festivalen da?». Du vet jo hvordan det er i Trondheim – i august er det fadderuka og Pstereo, så har du UKA, Trondheim Calling... Og så føles det alltid som at Samfundet stenger altfor tidlig.

Valget falt derfor naturligvis på helga etter at Samfundet stenger:

– I fjor snødde det en uke før festivalen, så det er ganske risky. Det som er bra er at trøndere vet hvordan man skal kle seg. Det var kaldt da vi åpna i fjor, men vi solgte ut kveldsprogrammet.

Bærekraft og «Saktivisme»

I likhet med festivaler som Pstereo og Øya deler Bakkefestivalen et sterkt miljøengasjement, som særlig er synlig i tilbudet av kortreist mat. Falafelkompaniet, Stammen Café og Bar og Gammelgården Lysklæt leverte mat til festivalen i fjor. Med seks lynforedrag fra ulike miljøentreprenører på fjorårets festival er det tydelig at bærekraft står sentralt i hodene på arrangørene:

– Vi er mest opptatt av at det vi gjør føles riktig.

Ifølge Nguyen er det mye bærekraft å finne mellom motpolene alt eller ingenting:

– Sertifiseringer er helt klart noe vi streber etter på sikt, men foreløpig konsentrerer vi oss om å ta de grepene vi får til. De fleste som jobber i Bakkefestivalen er litt aktivister i hjertet. Samtidig er det mange ting du kan rope høyt om, kun for å ende opp med å polarisere debatten. Da kan det være mer formålstjenlig å bygge stein på stein, å gjøre ting sakte.

Han forteller entusiastisk om fjorårets spesialbryggede festivaløl: «Skalk» ble brygget av Austmann på brødrester fra Rosenborg bakeri rett borti høgget.

– Vi forsøker å bringe det gjennom mat og drikke, å få folk til å tenke at «shit, øl kan være bærekraftig».

Dermed fødtes begrepet «Saktivisme»:

– Vi prøver å føre et positivt lys på noe som ofte er litt stress. Vi forsøker å være springbrett både for den trønderske musikkscenen og for miljø.

Foto: Thor Egil Leirtrø/Bakkefestivalen Lørdag 5. mai går årest Bakkefestival av stabelen. Bildet er fra en av konsertene under fjorårets festival

Basseturnering og sykkelreparasjon

Lørdag 5. mai går årets Bakkefestival av stabelen. Dagsprogrammet blir som i fjor, er åpent for alle og kan skilte med aktiviteter for barn.

– Vi skal selvfølgelig ha basseturnering. Har du ikke hørt om det, å basse? Jeg lærte det i fjor, det er en skikkelig trøndersk ting: Du klipper opp et sykkeldekk, så tegner du fem-seks ringer med kritt.

Nguyen viser meg et bilde av noe som ser ut som en ball av lakrissnører på iPhonen.

– Og så er det om å gjøre å få den sykkeldekkballen oppi motstanderens ring.

I tillegg blir det vintagemarked og sykkelreparasjon, for å nevne noe. På kveldstid er programmet billettert.

– Da står konsertene i sentrum. Bookingprosessen er straks ferdig, og jeg er innmari fornøyd med artistene vi har så langt.

Sorg over klubbscenenes død

Som tilskudd til Trondheims festivallandskap opplevde Bakkefestivalen å bli tatt imot med åpne armer. Det bidrar ifølge Nguyen til å gjøre Trondheim til en by det er gøy å drive med kultur i.

– Vi tenkte jo bare at «shit, vi trenger hjelp, vi må ta kontakt med noen». Både Pstereo, Trondheim Calling og Samfundet har virkelig strukket ut en arm og gitt oss råd.

Det gjelder også utleieren i Bakkegata, der de to festivalgründerne bodde da festival-idéen fødtes.

– Altså, en huseier som lar oss ha festival i gata hans. Det er bare helt fantastisk gjort.

Bak ønsket om å styrke den trønderske musikkscenen ligger også en sår skuffelse over noe tapt.

– Inntil i fjor så hadde vi jo to ordentlige klubbscener her i byen. Det var Brukbar/Blæst og Familien, som nå er lagt ned. Dette er en del av kulturlivet som jeg nå føler mangler i byen her – og så dukker steder som Heidis Bier Bar opp isteden. Jeg tror at mange av oss i kulturlivet føler et savn etter en god scene.

Beskjedent smetter han inn at han ikke tror Bakkefestivalen kan erstatte steder som Blæst og Familien.

– Men det er den typen musikkprofil vi ønsker. I tillegg håper vi på å gjøre flere lignende ting i årene som kommer, og har snakket med flere andre scener i byen. Ryktet sier at det er mange som brygger på lignende idéer, og det er jeg veldig glad for. Jeg tror vi trenger disse stedene i byen.

– All creds til folk som driver med kultur i Trondheim

Som festivalgründer påpeker Nguyen likevel hvor unikt Trondheim er for folk i kulturbransjen. Ikke minst er det synergiene mellom lovende musikere og festivalene som skaper magi:

– I fjor hadde vi masse bra artister som spilte for første gang med band på festivalen – som Rohey og Temporary – som har blitt store. De ble ordentlig godt mottatt, det er skikkelig gøy å se.

Siden fjoråret har gjengen bak Bakkefestivalen brukt tiden til å forberede årets festival.

– Det er jo ingen av oss som tjener på dette. Vi har holdt det veldig rolig, men vi bruker langt mer tid på forberedelser enn i fjor. Det er viktig for oss: Å gjøre det litt ordentlig, selv om vi er en liten festival.

Ønsker å inkludere alle

Klokken 18.00 søndag 11. februar slippes årets festival. Artistslippene venter litt til, og kommer fortløpende fram mot festivalen. Fram til det har Nguyen og Bakkefestivalen nok å henge fingrene i:

– Vi sender ut sms-er til nabolag og leietakere i forkant. Men det er jo bare én dag, og på en lørdag.

Hensikten er da heller ikke å lage fest:

– For oss handler det mest om å gjør Møllenberg til en mer fargerik bydel. Vi ønsker å styrke den trønderske musikkscenen, samtidig som vi gjør bydelen til et sted der alle kan føle seg inkludert. Møllenberg har veldig mye studenter, men også veldig mange familier. Hvor kult hadde det ikke vært om alle kunne møttes?