Åpenhjertig vibbefanger i toppen av Samfundet

Eirik Aas stilte med robuste beats på Knaus på lørdag, og ga nytt liv til troa om at syngende rap ikke trenger å ende i katastrofe.

Det hadde ikke skadet å bli ønsket velkommen til konsert med «Skogen Interlude», men rapperen velger - like gunstig - å starte med noen nye sanger som slippes senere i vår. Til tross for hva tittelen på den andre nye låta for kvelden antyder, blir «Knust Glass» en ekstremt behagelig opplevelse. I kjent stil fra solo-EP-en skaper Aas en drømmende stemning, med svevende elementer av el-gitar og sax som Vetle Junker mekker i bakgrunnen. Låta ender som et av høydepunktene fra konserten.

Les også: Great News - Wonderfault

Publikum kvikner mer til når han beveger seg mot sanger de har hørt tidligere. Han er sårbar og fin under «Capri-sonne», men sier han merker at han er litt hes i stemmen, noe som bare ser ut til å gjør stemmen stødigere når han fortsetter gjennom set-lista. Han tar mer i, overdøver summinga i lokalet, og krever mer oppmerksomhet.

Selv om publikum roper «ESON» høyest, blir «Deltid» mest minneverdig. Andre verset blir til en oppslukende lek når han ber sin baby om å «bli med på søndagsmiddag til min mor», hvor publikum støtter opp. Aas rekker både å vise hvorfor bergensbølgen fortsetter stødig inn i 2018, og at han kler å stå på scenen, uten resten av gjengen fra Hester V75, på en liten halvtime.

Les også: Norsk Råkk - Helgardert