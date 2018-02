En av disse kan bli Samfundets nye leder

Tirsdag har Studentersamfundet valg av ny leder. Her kan du bli kjent med kandidatene.

Foreløpig har tre kandidater meldt sitt kandidatur. Eirik Sande er en av disse. Den 23-årige studenten ønsker å øke den politiske bevisstheten rundt Samfundet og antallet som kommer på samfundsmøtene.

– Samfundet er et naturlig samlingspunkt, men det er altfor få som kommer på møtene, forklarer han.

Sande har planer om å styrke medlemsfordelene for å få flere studenter til å bli aktive medlemmer.

Foto: Mats Tveraaen Eirik Sande stiller som kandidat til ledervalget ved Samfundet.

Om et år ser han flere medlemmer på møtene, og han påpeker at det i dag ikke engang er halvparten som er med på ett møte i løpet av semesteret.

– Jeg er godt forberedt på utfordringene som vervet medfører seg, spesielt det med tid, understreker han og forklarer at han allerede har vært gjengsjef, noe som har resultert i at han blitt flink til å disponere tiden sin. Sande legger til at den største utfordringen nok blir å bli konstant vurdert for jobben sin.

Eirik Sande Alder: 23 år



Fra: Hønefoss



Studerer: Lektor i samfunnsfag





– Tale (nåværende leder, journ.anm.) og folkene hennes har klart det fint det siste året når det har blåst rundt Samfundet. Målet er å takle stormen om den skulle komme.

Erfaring, engasjement, tid og lyst

Selv med mye erfaring med å disponere tid, kan studiehverdagen bli tung og Sande forklarer at han nok må forandre på studieløpet. Han går nå tredjeåret ved lektorutdanning i samfunnsfag.

Sande forteller at han bør velges på bakgrunn av hans erfaring, engasjement, tid og lyst.

Ønsker seg en profesjonell debatt

Aase Maren Iversen Østgaard har også meldt sitt kandidatur. Hennes plattform er basert på Samfundet som arbeidsselskap med tanke på HMS og arbeidstid.

Foto: Privat Aase Maren Iversen Østgaard mener det er viktig å ta opp kontroversielle tema under samfundsmøter.

Hun uttrykker også viktigheten av Samfundet som debattarena.

– Det er viktig å ta opp kontroversielle tema og få de forskjellige vinklingene frem i lyset gjennom en profesjonell debatt, forklarer hun.

– Jeg er en racer på hverdagsstruktur, fortsetter hun og viser til sin erfaring fra andre verv.

Hun tror ikke det blir en utfordring å få tiden til å strekke til. Østgaard har deltidsjobb på formiddagen, og studieløpet er ikke fast.

Aase Maren Iversen Østgaard Alder: 22 år



Fra: Namsos



Studerer: Økonomi og administrasjon





– De tre foregående lederne har gjort en utmerket jobb med å opprettholde Samfundet som en delvis frivillig institusjon, påpeker hun.

Like utadvendt som innadvendt

Hun er derimot kritisk til mangelen på uenigheter under samfundsmøtene, og ønsker en saklig debatt med flere synspunkter.

– Samfundet skal være åpent og inkluderende, og et hjem for alle studenter.

Aase Maren Iversen Østgaard forklarer at hun bør stemmes på hvis folk ønsker et Samfund som er like utadvendt som det er innadvent, et hjem for alle studenter. Hun sier hun tilbyr en unik kombinasjon av politisk, organisatorisk og profesjonell erfaring, i tillegg til et åpent sinn og et lyttende øre.

Den tredje forhåndsmeldte kandidaten er Sigbjørn Svinvik. Det har ikke lyktes Under Dusken å komme i kontakt med Svinvik.

Merknad: Aase Maren Iversen Østgaard har tidligere vært medlem i Studentmediene i Trondheim.