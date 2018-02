Storsalen har valg ny Samfundetleder

Kandidaten fikk 62.2 prosent av stemmene.

Eirik Sande har blitt valgt til ny leder av Studentersamfundet i Trondhjem. Han har tidligere vært med i UKA15 og vært både gjengmedlem og gjengsjef i Markedsføringsgjengen på Samfundet. Utenom Samfundet studerer Eirik til å bli lektor i Samfunnsfag.

– Da jeg skulle velge studie, var det vanskelig. Men jeg endte opp her, ikke fordi jeg valgte Trondheim, men fordi jeg valgte Samfundet, sa han i åpningsappellen sin.

Han føler seg hjemme på Samfundet, og syns det er deilig å ha et sted man kommer inn og alltid føler at man møter venner.

– Jeg har fokus på tre verdier i mitt Samfundsstyre; Åpenhet, tilhørighet og bevissthet, fortalte han.

Under utspørringen sa Eirik at han ønsker at temaene på Samfundsmøtene og debattene skal være så ferske som mulig, fordi det er de som diskuteres i media og som studenter dermed mener mye om. Han ønsker også å ha møter på engelsk. Drømmedebatten hans er om ulv, mens drømmemøtet hans er om psykisk helse.

Det var tre forhåndsmeldte kandidater før valget, men Sigbjørn Svinvik trakk sitt kandidatur før første runde av utspørringen. Etter første pause ble nåværende nestleder i Samfundetstyret, Kristaver Johansen, benket. Han deltok i utspørringen, men hverken han eller Aase Maren Iversen Østgaard nådde opp i kampen mot Sande.

