Slik var valget

Vi gir deg høydepunktene fra Samfundets ledervalg.

Studentersamfundets neste leder har blitt valgt, og kandiaten som gikk av med seieren ble Eirik Sande.

Til å begynne med var det tre forhåndsmeldte kandidater, hvorav en av de, Sigbjørn Svinvik, trakk seg før første runde av utspørringen. Han oppgav grunnen overarbeid.

Første åpningsappell ble derfor levert av Eirik Sande, hvor han fortalte om hvordan han endte opp i Trondheim.

– Jeg ville følge hjertet da jeg skulle velge studiested. Jeg valgte ikke Trondheim, jeg valgte Samfundet. Det føles som å komme hjem når jeg går inn på Huset, fortalte Eirik.

Videre ville han fokusere på å utvikle samfundet som konsertarrangør og politisk arena. Han ville fokusere på tre verdier: åpenhet, ærlighet og tilgjengelighet.

I Aase Maren sin åpningsappell begynte hun med å si at hun har ønsket å representere noe større og viktigere enn henne selv.

– Samfundet har samlet og spilttet, informert og debattert. Jeg vil samle studenter til hygge og debatt. Det viktigste jeg tar med inn i vervet er et åpent sinn, og det tyngste jeg tar med er et tillitsbrudd mot Studentmediene, fortalte hun.

Det kom senere fram i utspørringen at dette gjaldt flere plagiat i Under Dusken.

Hjertesaker og drømmemøter

Da kandidatene ble spurt om sin hjertesak, hadde ikke Eirik en spesiell en.

– Jeg har ingen spesiell hjertesak, men jeg ønsker å foksusere på verdiene mine, sa han.

Aase Maren sleit med å velge bare én, men om hun måtte så ble det Samfundet som arbeidsfellesskap.

– Min drømmedebatt er om ulver, med politikere som mener noe annet enn meg. Og drømmemøtet mitt er om psykisk helse, fortalte Eirik.

Aase Maren ønsket seg Samfundsmøte om prostitusjon.

Det ble også spørsmål om hvem de ville ha i sitt styre, og hvem de ikke ville ha i det. Her ville Eirik heller ha nye og engasjerte enn de som søker fordi de føler det er deres tur til å være i styret, mens Aase Maren ønsket seg en balanse mellom gamle og nye.

Eirik vil ha et møte i måneden på engelsk og engelsk på nettsidene. Aase liker ideen om teksting.

En ny utfordrer

Før andre spørrerunde ble Kristaver Johansen, nåværende nestleder i styret, benket.

– Jeg ble valgt inn i styret som et usett kort, for jeg har ikke gjort noe på Huset tidligere. Jeg ser på det som en voldsom ære at jeg fikk et så sentralt verv. Jeg ba ikke om å benkes, men jeg tar ydmykt i mot utfordringen, sa Kristaver i sin åpningsappell.

Kandidatene ble spurt om sine tanker om hvordan man får inn folk fra mindre campus. Aase begynte, og mente man burde ha flere stands utenfor opptaksperioden. Dette sa også Eirik at han ønsket, mens Kristaver følte det handlet om kultur og at MG stunt kunne gjøre noe der.

– Min beste egenskap som leder er at jeg er trygg og sikker når jeg tar beslutninger, fortalte Eirik. Han sa også at hans dårligste egenskap er at han ikke alltid er tilstedeværende fordi han har mye FOMO («fear of missing out», journ. anm.). Han uttrykte også et ønske om å gjeninnføre noe lignende som styrevaffel, som ble arrangert under Øyvind Bentås' tid som leder.

Storsalen avgjør

Til slutt fikk alle kandidatene ha sine avslutningappeller.

– Dette er min siste sjanse til å trekke meg, og jeg vil minne om at jeg ikke stilte, men det gjorde disse to. Jeg vil likevel la Storsalen bestemme min sjebne, men Eirik har hjemmeeksamen som skal inn i morgen og har prioritert som en Samfundetleder allerede før han ble valgt, sa Kristaver til sist.

Stemmegivingen ble så i gangsatt, og Eirik vant med 62,2 prosent av stemmene.

– Tusen jævla takk, jeg skal bevise at jeg er verdt tilliten!, sa Eirik da han vant.

Champangen ble så poppet og Samfundet har ny leder.

– Jeg har ganske senka skuldre nå, for jeg vet at det kommer til å gå så jævlig bra det neste året, sa nåværende Samfundetleder Tale Bærland etter valget.