Tre nye slipp til Pstereo

To av de tre gjestet nylig Trondheim Calling. Det siste fikk stor skryt av Lars Ulrich.

Sløtface gjestet Trondheim Calling for to uker siden, og retunerer til Trondheim for å spille på Marinen i august. Bandet gav ut albumet Try Not To Freak Out i fjor, og er nå på turne i Norge. Vår anmelder kalte plata for en solid debut pakket med nostalgi, tæl og kjærlighet.

Bokassa kaller seg selv et stonerpunk-band, og i 2017 gav de ut albumet Divide & Conquer. Trondheimsbandet har fått skryt av blant andre Metallica-trommis Lars Ulrich som sa «This is like my favorite new band» på sitt radioprogram. Bokassa var kanskje ikke å finne på årets Trondheim Calling, men da de spilte i 2017 var vår utsendte storfornøyd.

Det tredje slippet er duoen Haunted Mansions, som omtales som en blanding av old school hiphop-beats og psykedelisk groove. Duoens debutalbum kommer senere i år. Ingen av våre anmeldere kom seg på årets Trondheim Calling-konsert, men da de gjestet Knaus i fjor ble ikke vår anmelder spesielt imponert.

Pstereo går fra 16. til 18. august 2018 på Marinen i Trondheim.

Tidligere bekreftede artister for 2018 er: Aurora, Big Thief (US), Cezinando, deLillos «fremfører Neste Sommer», Fieh, Kjartan Lauritzen, Kraftwerk (DE), Mount Kimbie (UK), Lil Pump (US), Sepultura (BR), Sigrid og Thåström (SE).