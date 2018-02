Ta deg en OL-pause fra studiene

Dersom du greier å holde TV-tittingen innenfor normale tidsrammer, er det bare positivt med OL-pauser, skal vi tro prorektor Anne Borg ved NTNU.

Foto: Audun Fegran Kopperud Fredrik Cappelen prioriterte langrennssprinten foran skolearbeid, men tenker at han nå bare skal ha OL på i bakgrunnen

Mange studenter følger OL-øvelsene på storskjerm på kafeer og kantiner på Dragvoll, Gløshaugen og Kalvskinnet. Maskiningeniørstudent Fredrik Cappelen (28) forteller at til tross for at OL fortsatt er i startfasen, har han allerede rukket å kjenne på at det påvirker studiehverdagen hans.

– På tirsdag så vi langrennssprinten på skolen. Da ble arbeidet mitt utsatt i to timer, medgir Cappelen.

Framover tenker han å prioritere studiene over lekene i Sør-Korea, og tenker at det heller kan stå på i bakgrunnen, eller kanskje til og med på radio.

Biologistudent Frida Thornes (20) kjenner også at OL er i gang.

– Jeg har droppet en forelesning for et løp jeg ville se, forteller Thornes.

Hun poengterer at det bare har gått utover én forelesning. I likhet med de fleste idrettsinteresserte nordmenn er det formiddagsgrenene langrenn og skiskyting hun følger mest med på.

Les også: Slik gikk det da en av studentavisas største fadeser i skiløypa skulle dekke et skirenn med NTNUI langrenn.

Langrenn og skiskyting viktigst

Foto: Audun Fegran Kopperud Frida Thornes er skuffet over de norske skiskytern

– Trippelt norsk er det største høydepunktet til nå uten tvil, sier han entusiastisk.

Det har imidlertid ikke bare gått på skinner for de norske. Noen skuffelser har det også vært og maskiningeniør Kristoffer Haugland (26) trekker fram slopestyle for herrer som den største. Han mener at forventningene til medalje var skyhøye.

– Det er veldig skuffende fordi de gjorde det så bra i X-games som faktisk er enda mer prestisjefylt enn OL for snowboarderne, forteller Haugland.

Frida Thornes er overrasket over hvordan Norge leverer på standplass i skiskytingen. Til tross for gull til Johannes Thingnes Bøe og sølv til Marte Olsbu er det tydelig at OL-nervene er til stede for de norske utøverne.

– Jeg synes egentlig skiskytingen har vært elendig, sier Thornes skuffet.

Viktig at studentene tar seg pauser

At studentene ser på OL kommer ikke som noen stor overraskelse på prorektor for utdanning, Anne Borg, ved NTNU. Hun mener at studentlivet handler om mer enn bare studier.

– Noen velger å ta en skitur når sola skinner, mens andre får et endorfinkick av å se andre går fort på ski - og kanskje til og med tar gull, som vår egen Johannes Høsflot Klæbo, sier Borg og sikter til at Klæbo i tillegg til OL-gull, også tar en bachelor i økonomi og administrasjon ved NTNU.

Borg mener at de fleste studentene tåler et lite avbrekk fra lesesalen eller å droppe en forelesning under OL. Dette er vel og merke kun hvis man bruker døgnets andre timer godt. For pauser er vel og bra, men det kan absolutt bli for mye av det gode, ifølge Borg.

– Jeg vil ikke anbefale noen å ta studiefri i to uker, men noen timers avkobling under OL skader nok ikke, forteller hun.

OL i Norge?

Foto: Audun Fegran Kopperud Kristoffer Haugland tror OL hadde vært mye bedre om det ble arrangert i Norge

– Selv om det ville vært veldig gøy om Norge arrangerte OL, fører det samtidig med seg veldig høye utgifter, medgir Thornes og peker på sykkel-VM i Bergen, som til tross for en fantastisk folkefest, har vært hyppig i medienes søkelys fordi økonomien ikke har vært på stell.

Årets vinterleker er det første av hele tre olympiader som skal foregå i sørørst-Asia. Tokyo skal arrangere sommerlekene i 2020, mens Beijing er verter for vinterlekene i 2022. At OL føles litt langt unna er Fredrik Cappelen og Kristoffer Haugland enige om.

– Jeg har jo lyst til å oppleve OL i Norge, sier Cappelen.

Han legger til at vinterlekene burde arrangeres i et land der folk faktisk bryr seg om grenene det konkurreres i. Haugland nikker og er enig.

– Det hadde vært mye bedre enn i Sør-Korea i hvert fall, avslutter Haugland.