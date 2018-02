Studentersamfundet kan vinne arrangørpris

– Alt ligger i innsatsen til de frivillige, sier Gabriel Berntsen Alfnes i Lørdagskomiteén.

Norske Konsertarrangører (NKA) er landets største interesse- og kompetanseorganisasjon for konsertarrangører. Siden 2001 har de delt ut kollegapriser til dyktige arrangører i medlemsmassen. 2. mars inviterer de bransjefolk til fest på Parkteateret i Oslo. Denne kvelden skal landets beste konsertarrangør hedres. I kategorien «Årets helårsarrangør 2017» er Studentersamfundet i Trondhjem nominert.

Også en annen trønderbasert festival er nominert: Bakkefestivalen gikk av stabelen for første gang i mai i fjor, og ble med 2200 besøkende en ubetinget suksess. Nå kan de vinne kategorien årets nykommer.

Timesvis med hard arbeid

I en pressemelding fra NKA står det at Norge er i verdensklasse når det kommer til antall festivaler og konsertopplevelser per innbygger.

– Bak alle små og store publikumsopplevelsene ligger det timesvis med hardt arbeid, dugnadstimer, planlegging, og koordinering. 2017 var nok et sterkt år for det norske livefeltet og de nominerte representerer virkelig bredden av livescenen 2017, skriver NKA.

En egen fagjury har vurdert hvilke av de nominerte som skal gå til finalen.

Anerkjennes som profesjonell aktør

– Vi setter veldig stor pris på nominasjonen. Ofte kommer jo slike priser fra publikum, men nå er det musikkbransjen i Norge som i bunn og grunn anerkjenner Samfundet som profesjonell aktør, sier PR- og pressesjef Gabriel Berntsen Alfnes i Lørdagskomiteén.

Studentersamfundet er nominert som helårsarrangør, og Berntsen Alfnes understreker at Samfundet har fokus på et bredt tilbud, med noe som skjer hver dag. Han mener 2017 var et godt år for Samfundet, hvor over halvparten av konsertene i Storsalen har vært utsolgt, og det er arrangert flere mini-festivaler. Én av disse var Elektrosamfundet, som også blir gjentatt i vår.

– Vi legger merker til at til tross av at de som drifter huset er frivillige studenter som har veldig mye å gjøre ellers, klarer vi likevel å bidra med noe så sterkt. Det er et godt arrangør-miljø i Trondheim: Pstereo, Olavsdagene, og Kosmorama for å nevne noen. Vi synes det er flott å bli sett på som noen som er på høyde med disse store aktørene. Alt ligger i innsatsen til de frivillige, sier Berntsen Alfnes.

Lørdagskomiteén og Klubbstyret sender noen nedover til selve prisutdelingen i Oslo første helga på mars. I mellomtiden er det bransjefolket selv som skal stemme fram vinnerne.

– De andre finalistene er de sterkeste i bransjen nå. Å få være en del av dem er veldig kult.

Finalistene

Årets festival 2017: Jugendfest, Malakoff Rockfestival, Oslo World , Øyafestivalen og Tons of Rock.

Årets helårsarrangør 2017: Rockeklubben i Porsgrunn, Parkteatret, Terminalen Byscene, Rockefeller og Studentersamfundet i Trondhjem.

Årets nykommer 2017: Bakkefestivalen, G60 – Elvevill, Kulturhuset i Oslo, Rabalderfestivalen og Vill Vill Vest.