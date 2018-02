Øystein S frir til publikum, men ikke ved å dele ut pizza i billettkøen

Øystein Sunde feirer 70 år med et nærmest upåklagelig show, til tross for at publikum ikke kan klappe i takt.

Øystein Sunde, eller Øystein S som han hadde kalt seg om han var 50 år yngre og brukte tiden sin på SoMe i stedet for musikk, er på turne for å feire sitt 70-årsjubileum. Dette til tross ville det forundre meg om han ikke trakk ned gjennomsnittsalderen i salen, for den rimelig stive billettprisen på over 600 kroner satt en solid stopper for folk med capsen bak fram.

Musikken var det derimot ingenting å si på, og den halvannen time lange konserten, eller snarere showet, inneholdt blant annet bidrag fra Eldar Vågan fra Vazelina Bilopphøggers og gitarkamerat Jan Eggum. Låtmaterialet, i hovedsak hentet fra Øystein S sin enorme katalog, bød på alt fra bluegrass og visesang, til rock and roll og bossa nova. Noe utydelig lyd og/eller artikulasjon gjorde det tidvis vanskelig å henge med på de superraske tekstene, men ettersom alle kunne de fleste fra før var ikke dette et stort problem.

Bandet svingte som bare det til tross for gjentatte sabotasjeaksjoner fra et svært umusikalsk publikum som insisterte på å klappe takten høyt og feil. Dette er nok både velsignelsen og skyggesiden av å være så morsom som Øystein S er. Ikke mange norske artister (som ikke er trøndere) kan fylle Olavshallen til en så stiv pris. Ulempen er derimot at man får et publikum som er mer ute etter vitser og sprell, enn en musikkopplevelse.

Det er litt synd, ettersom resultatet er at en eldre herre som sager i en plankebit får sage solo til jublende applaus, mens Frode Nymo (en av landets kuleste altsaksofonister, som står i blåserekken senere på kvelden) ikke får et lite mellomspill en gang. Samtidig er det ikke til å stikke under en stol at det er noe fint, og ikke minst moro med folkeligheten over det hele. Humoren er og har vært god business for Øystein S, men samtidig som den til dels setter en stopper for musikken, bidrar den også til å formidle den til folk som ellers ikke ville brydd seg.

Øystein S er veldig morsom, men antakeligvis enda bedre å spille gitar. Målgruppen han sikter mot er likevel definitivt er de som kommer for underholdning, synes musikk er en god bonus og insisterer på å klappe på en og tre i halvannen time i strekk.