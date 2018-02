Kjempet for Elgeseter-prosjektet i møte med kunnskapsministeren

Studenter som representerte Trondheim, Ålesund og Gjøvik stilte med et toppet lag for å vinne Norges nye forskning- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybøs godvilje til Elgeseter-prosjektet.

Etter det nye statsbudsjettet kom, har det spøkt for nybygg på Elgeseter 10. Bygget står nå forlatt, og prosjektet som er dedikert til et nytt idrettsbygg og et samlingspunkt for de helse- og sosialfaglige miljøene ved NTNU er inntil videre satt på vent.

Styreleder Ellen Helstad for Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) var tydelig overfor statsråden at behov for nye treningslokaler var kritisk.

– I 2021 går avtalen vi har med Portalen på Solsiden ut. Da blir det trangt om plassene på både treningssenteret på Gløshaugen og Dragvoll, argumenterte Helstad.

Foto: Tore Sandnes Becker Det er dette bygget i den forlatte Elgeseter-rekken det står om.

Har hastet i flere år

Leder Thomas Krogstad Eriksen for Velferdstinget snakket også om viktigheten av å starte byggeprosessen både for akademisk samhørighet og et presset idrettstilbud.

– Det har vært flere prosjekter dedikert til nytt idrettsbygg siden 1993. Men flere ganger har lovende prosjekter strandet som følge av manglende finansiering. Noe Prinsen-prosjektet i samarbeid med kommunen er et eksempel på, sier velferdtingslederen som viser til de skrinlagte planene om å utvide kinolokalet med et nytt idrettsbygg innen 2020. Den gang var det Trondheim kino som trakk seg ut av prosjektet.

Kan ikke love noe

Utdanningsministeren Iselin Nybø lyttet nøye til studentrepresentantenes argumenter, men kunne ikke på stående fot love studentene penger til å starte i gang prosjektet. Forprosjektet alene er beregnet til å koste 30 millioner kroner. Det er derimot de uventede kostnadene som gjør finansdepartementet avventende mener hun.

Foto: Tore Sandnes Becker Statsråden Iselin Nybø brukte mye av tiden sin til å lytte til studentene for å høre hva som rørte seg på universitet.

–Vi har forståelse for den frustrasjonen dette medfører. Men Finansdepartementet lar seg ikke lett overbevise av prisen på et forprosjekt - det er totalprisen som gjelder, sier Nybø som poengterer at NTNU har fått signaler om opptil 9 mrd kroner til campus-prosjektet.

Ifølge Universitetsavisa har også rektoren Gunnar Bovim engasjert seg i prosjektet, hvor han oppfordret kunnskapsminnisteren Iselin Nybø om å inkludere Elgeseter 10 på det reviderte statsbudjsett.

Hvorvidt studentledernes og rektorens bønnn blir hørt er noe Under Dusken vil oppdatere om i midten av mai. Da er Stortinget samlet for å vedta det reviderte statsbudsjettet.