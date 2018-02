Kudos kafé og bar stenges

Kaféen og baren på Lademoen har hatt gått bra det siste året, men nå stenges den på grunn av naboklager.

Kudos kafé og bar har holdt til i første etasje i Mellomveien 6a siden 2014, og har vært et lite sentrum for kultur, kaffe og musikk. Kudos har jevnlig holdt mindre konserter, quizer, kurs foredrag og andre aktiviteter. Ønsket deres har vært å være stedet «der det skjer», som det står på nettsiden deres.

Selv om det har gått greit har ikke alle vært fornøyde. Ifølge Kudos' farvel-innlegg på Facebook, er det at de har fått gjentatte klager på høy latter og prating, støy fra oppvaskmaskinen og høy musikk grunner som gjør at de må stenge.

Men Kudos har motet oppe, og er på utkikk etter en ny plass å flytte, helst i nærheten.

– Det er nok i Østbyen vi føler vi hører hjemme. Hvis det dukker opp et annet lokale som er attraktivt skal vi vurdere å starte opp på nytt igjen, sier styreleder og medeier i Kudos, Kristian Ulvik.

Han forteller at de allerede har fått flere forslag om nye lokaler i området, og at de gjerne går i dialog hvis det er noen som banker på døren med et tilbud.

– Vi tar jo vare på skiltet, og plutselig så henger det et sted, forteller Ulvik.